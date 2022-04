Zaitsev tuli neljandaks, Zirk ujus Eesti läbi aegade teise aja

Zaitsev sai eelujumises kirja 22,66 ja finaalis 22,57 ehk jäi enda nimel olevale pika basseini Eesti rekordile alla 25 sajandikuga. Võitis Iisraeli esindaja Meiron Cheruti (22,24).

Maria Romanjuk sai 100 meetri rinnulidistantsi eelujumises kirja 1.09,91 ja finaalis 1.09,71, mis ei andnud küll enamat kaheksandast kohast. Romanjuki isiklik rekord 1.07,68 jäi võrdlemisi kaugele.

Leedulanna Ruta Meilutyte (1.07,52) ees võitis selle distantsi rootslanna Sophie Hansson (1.06,72).

Kregor Zirk osales 800 meetri vabaltujumises, kus tuli Eesti läbi aegade teise tulemusega 8.07,58-ga kaheksandaks. Võitis rootslane Lukas Märtens ajaga 7.41,43.

"See aeg jääb muidugi kaugele minu parimast resultaadist, aga sellegi poolest oli tegemist hea pingutusega," kommenteeris Zirk ühismeedias. "Mul oli au ujuda nii kõvas vahetuses nagu seda oli täna."

Zirk tõi välja, et Märtens oli kiirem Tokyo olümpiakulla toonud ajast ja kogu esikolmik oleks mahtunud olümpial viie sekka. "See näitab jällegi, kui kõva taseme võistlusega on tegemist ning miks mulle siin alati võistelda meeldib," lisas ta.

Zirk lisas, et viimaste nädalate võistlemine on olnud omajagu väsitav. "Hetkel olen nii vaimselt kui füüsiliselt päris väsinud kogu sellest trallist, mis on viimase kahe nädala jooksul toimunud," lausus ujuja.

"Vahepeal viibisin lausa neljas erinevas riigis viie päeva jooksul, lisaks tuli selle jooksul võistelda, taastuda jne. Sellegi poolest oli mul hea meel jälle korralikult võistelda ning näha üle pika aja rahvusvahelisi ujumissõpru."

Järgmisena plaanib Zirk startida reedel Tartus Eesti meistrivõistlustel, kus teeb kaasa 400 meetri vabaltujumises.