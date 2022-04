TÄNA OTSE | Levadia on võitnud Kaljut kuus korda järjest, kuidas läheb nüüd?

Levadia ja Kalju kohtuvad sel hooajal esimest korda. Kui Levadia on võitnud kõik viis senipeetud mängu, siis Kaljul on viie võidu kõrval ka üks kaotus - neljandas voorus jäädi kodus alla liider Tallinna FC Florale 1:2.

"Neil on väga meeldiva käekirjaga treener. Mängivad väga sarnaselt meiega. Kalju tahab palliga mängida ja kogu aeg rünnata, samuti meie," kiitis Levadia treener Vladimir Vassiljev vastast.

"Sama on pressinguga. Ka nemad panevad vastaseid kõrgelt surve alla ja ka meie tahame seda teha. Nii et sõltub sellest, kes suudab paremini surve alt välja tulla ja palliga mängu teha, see võidab."

Nõmme Kalju mängija Trevor Elhi: "Olenemata vastasest, et oma eesmärke täita, läheme alati maksimumpunktide järgi. Loomulikult on valitseva meistri vastu mängimine natuke erilisem, kuid ettevalmistus mänguks ei erine kuidagi varasemast."

Mullu peetud neljas omavahelises mängus jäi alati peale Levadia. Kui siia lisada ka üle-eelmine hooaeg, siis on Levadia võitnud Kaljut kuus korda järjest.