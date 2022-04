Pärnu värske peatreener oli enne pakkumist võrkpallist juba loobumas

"Päev pärast uudist, et Avo Keel lahkub Pärnu klubist, kutsuti mind vaibale. Rääkisime minu võimalikkusest peatreeneri koha peale asumisest," kirjeldas Jasmin intervjuus Vikerraadiole. "Võtsin paar päeva mõtlemiseks ja suht ruttu käis otsustamine. Mõtlesin, et proovin ära."

Jasmin pole meeste tasemel peatreenerina töötanud. Viimased tosin aastat on ta õpetanud Pärnus noori võrkpallureid. "Nii pikalt noortetööd tehes tegin otsuse, et noortega edasi ei tööta. Teen viimase hooaja noortevõistkondade juhendamisel. Lähen vahe tuult aknast tuppa," lausus Jasmin.

"Tundsin, et noorte treenimise aeg sai ühele poole. Olin oma peas mõelnud, et hakkan tegelema millegi muuga. Üldse mitte võrkpalliga. Aga kuna pakkumine tuli ja tundsin, et veel on jõudu sees, et meeste töö ka ära proovida - tundus põnev ja huvitav."

Jasmin võrdles kahte tööd. "Noortega teed igapäevaselt nii, et kes sul trenni juhtub ja nendega teed tööd. Meestega on võimalus valida, millistele meestele mängu üles ehitad. Uus väljakutse mulle endale ja tundsin, et tasub ära proovida."

"Kui ma ammu aega tagasi Urmas Tali kõrval abitreenerina alustasin, siis tema mu siia suurde mängu tiris. Hakkasin sealt õppima ja hiljem Avo kõrvalt," meenutas värske peatreener. "Kuna olen noortega asja teinud ja oma eesmärgid seadnud, kuhu tahtsin jõuda, siis meeste poole pealt on samamoodi - vaatame, mis meeskonna kokku saab."

Tema sõnul jätkavad tiimis Ivory Õuekallas, Tony Tammiksaar ja Markus Uuskari. "Loodan, et lähipäevil saab Richard Voogeliga asjad selgeks räägitud," märkis ta.

"Ülejäänud meeskond on veel komplekteerimisel, aga minu enda eesmärk oli kaasata võimalikult palju neid mängijaid, kes on minu käe alt noorteklassides läbi käinud. Neid tunnen paremini."

"Mis puutub eurosarja, siis minu teada linna toetus on taga ja eurosarja peaks Pärnu ka järgmisel hooajal mängima," lisas Jasmin.