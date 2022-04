Nõmme Kalju sõidab külla täiseduga jätkata soovivale Levadiale

Mõlema tiitlinõudleja, FCI Levadia ja Nõmme Kalju jaoks on homne mäng oluline, et suures mängus algusest saadik sees püsida.

FCI Levadia peatreener Vladimir Vassiljev sõnas, et põhiline on see, kes suudab paremini pressingu alt välja tulla ja palli vallata. "Siin on põhiline see, kes omab rohkem palli. Kalju tahab palliga mängida, meie tahame palliga mängida, nemad tahavad kogu aeg rünnata ja ülekaalu tekitada, samuti meie, ja samuti ka pressing - kui vaadata nende mänge, siis nad kõrgelt suruvad ja panevad surve alla oma vastased ja ka meie seda tahame, et kes suudab paremini pressingu alt välja tulla ja paremini palliga mängus sees olla, see võidabki selle mängu ma arvan," rääkis Vassiljev.

Ka vastane on kodutöö enne Levadiaga kohtumist korralikult ära teinud ja teab, mida oodata.

"Usun, et mängu saatuse otsustavad detailid. Meie peame omalt poolt terve mängu väga keskendunud püsima, eriti standardolukordades, milles Levadia on väga tugev. Loomulikult on neil ka võimsad ründemängijad, kes võivad otsustavat rolli mängida, seega peame kogu kohtumise organiseeritult mängima ning oma võimalused ära kasutama, kui need tekivad," sõnas Nõmme Kalju peatreener Eddie Cardoso.

FCI Levadia ja Nõmme Kalju kolmapäevasest mängust teeb otseülekande ka ETV2, algusega kell 19.20.