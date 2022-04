Karjääri lõpetanud Põlluste: tipphetk oli Tartu maratoni võit

Mart Kevin Põlluste karjääri viimane võistlushooaeg oli väga väljakutsuv. Ta osales kokku 17 maratonil. Nüüd on 28-aastane Põlluste, kes kujunes Eesti pikamaasuusatamise põhiliseks käilakujuks, otsustanud tegevsportlase karjääri lõpetada.

Põlluste pani kahe hooaja eest aluse maailma paremaid pikamaasuusatajaid koondavas Visma Ski Classics sarjas osalevale võistkonnale Team Nordic Jobs Worldwide. Sel hooajal lõpetati Visma sarjas 35 võistkonna konkurentsis 15. kohal.

Põlluste täitis oma võistkonnas kaks hooaega nii suusataja kui mänedžeri rolli. Edaspidi keskendub ta mänedžeri ja treeneri ametile.

"Ma seda küll ei tahaks öelda, et midagi nüüd tegemata jäi selle tõttu, et ma seda võistkonda vean. Eks ikka kohati oli hetki, kus ei jõudnud nii palju treenida, aga üldiselt ma midagi kahetsema kindlasti ei jää," rääkis Põlluste.

"Füüsiliselt ma oleks võimeline veel natuke arenema. Aga praeguse elukorralduse juures ma tundsin, et lihtsalt ei ole võib-olla võimalik enam oma taset piisaval määral tõsta, et saavutada neid eesmärke, mis veel on saavutamata jäänud," lisas ta.

Kui küsida, milline oli Põlluste sportlaskarjääri tipphetk, kõlab vastus välkkiirelt.

"No ma arvan, et siin saab olla ainult üks vastus. Ja see on Tartu maratoni võit," sõnas Põlluste. "Selle nimel ma nägin ülimalt palju vaeva. Ja kui ma eelmine aasta selle kätte sain, siis tundsin, et osake sellest nii-öelda kirest trennitegemise vastu võib-olla natukene ka kustus. Ei olnud enam sellist väga-väga sügavat motivatsiooni või torkijat kuskil kuklas, et oleks vaja veel pingutada," kommenteeris Põlluste.