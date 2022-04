Arlet Levandi juunioride MM-i eel: lähen võitlema iseendaga

Jaanuaris kodustel Euroopa meistrivõistlustel debütandina saadud 14. koht meeste konkurentsis on Arlet Levandit kõvasti karastanud.

"Seal olid treeningutel esimesed päevad väga närvilised, mis näitas ka lühikavas pingelisust. Pärast seda olen püüdnud ennast võistlustel sellist vabadust leida. Nüüd püüan samamamoodi, et seda tunnetust jää peal paremini leida ja mitte ennast pingesse tõmmata," sõnas Arlet.

Märtsi lõpus võitis Arlet Soomes Euroopa noorte talvisel olümpiafestivalil kuldmedali. See annab nüüd juunioride MM-ks juurde enesekindlust, kuid medalisoosik ta algaval tiitlivõistlusel veel pole.

"Ma tean, et mul on väga, väga tugevad konkurendid. Ma ei ole seal veel kõige tugevam. Lähen iseendaga võitlema, et teised teevad oma asja ja mina oma. See medal liiga palju ei tähenda," rääkis noor sportlane.

Olümpiafestivalil võidetud kuld lisab Arletile kohtunike silmis prestiiži, mis sel alal väga oluline. Kaks aastat tagasi sai Arlet noorte olümpial kulla, siis küll võistkonnavõistluses. Ema ja treener Anna Levandi on saavutuste üle uhke.

"Kuldmedal on kuldmedal, eriti kui on nii ilus (kava) ja ta nagu päike särab ja raske on ka. See on mingi staatus juba. See ei ole lihtsalt kuld rahvusvahelisel võistlusel - see on miniolümpia. Ta on meil kahekordne olümpiavõitja oma miniolümpiatega," lisas Levandi.

Eelmine nädal tegi Arlet Riias ka vormiproovi, uisutades sealsel turniiril puhta lühikava.

"Juunioride MM-iks nii nagu läbi terve hooaja on põhieesmärk, et ikkagi mõlemad kavad sõita puhtalt - see on põhieesmärk. Ma leian, et see on kõik täiesti võimalik. See peab olema tehtud, siis mina treenerina olen rahul sellega, mis sel aastal on tehtud," rääkis Levandi.

Juunioride MM-i otseülekannetega ETV2-s tehakse algust neljapäeval Tondirabast kell 14.30 just meeste lühikava võistlusega.