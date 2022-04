Anna Levandi Arletist: olümpiafestivali kuld on juba mingi staatus

"Juunioride MM-iks on nii nagu läbi terve hooaja on olnud põhieesmärk, et ikkagi mõlemad kavad sõita puhtalt - see on põhieesmärk. Ma leian, et see on kõik täiesti võimalik," rääkis Anna Levandi.

Möödunud nädalavahetusel osales Arlet Riias Kurbada turniiril, kus ta otsustas esitada vaid lühikava, mille eest sai eestlane 73,65 punkti.

"Väike raputus (enne MM-i), Arlet on selline tüüp, kellele meeldib võistelda ja võistelda palju. Siis ta tunneb ennast kindlamalt. Aga et sõita terve võistlus, selleks oli liiga lühike paus vabakava ja järgmise lühikava vahel. Tavaliselt alla nädala ei saa olla, täisnädal peaks olema vähemalt võistluste vahel," põhjendas treener otsust sõita Riias ainult lühikava.

"Kolmapäeval hakkavad juba võistluse (MM-i) trennid, mis on sisuliselt ka juba võistlus, sest iluuisutamises tehakse eelarvamus natuke varem," rääkis Levandi eesootavast suurvõistlusest.

Märtsi lõpus võitis Arlet Soomes Euroopa noorte talvisel olümpiafestivalil kuldmedali, mis MM-iks palju kindlust annab.

"See on äge, et just kuld. Minul treenerina olid ka seal need mõned asjad, mis mulle väga meeldisid. Ta ei ole kunagi olnud esimene peale lühikava nii suurel võistlusel. See oli uus kogemus ja mind huvitas, kuidas ta vastu peab," rääkis Levandi. "See on mingi staatus juba. See ei ole lihtsalt kuld rahvusvahelisel võistlusel - see on miniolümpia. Ta on meil kahekordne olümpiavõitja oma miniolümpiatega," naeris Levandi.

Arletil on kodus kaks tähtsat kulda, kaks aastat tagasi teenis ta noorte olümpialt säravaima medali ka võistkonnavõistluses.

"Eesti sportlaste ajaloos on ainult Viktor Romanenkov seda teinud (võitnud noorte olümpiafestivalilt kulla), isegi Kristina Šmigunil ei õnnestunud see asi," lisas Levandi.

Vaata pikemalt videolõigust!