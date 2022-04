Kaheaastase pausi järel toimub piirangutest vaba Luitejooks

Viiruse eelsel perioodil nautis Luitejooksu distantse ligemale 1500 eri vanuses huvilist. Tänavugi tõotab liikumishooaja kevadekuulutajana tuntud rahvajooks rohket osavõttu, stardiprotokolli on praeguseks kantud enam kui pool tuhat inimest.

Meestest on favoriit Tartu SS Kalevi esindaja Olavi Allase, kellele pakuvad konkurentsi Pärnumaa parimad ja omaaegne maratonimeister, paljudel rahvajooksudel võidutsenud Viljar Vallimäe (SK Prorunner). Naistest läheb võitu püüdma hiljuti neli järjestikust Sinilillejooksu võitnud Kadiliis Kuiv (SK Prorunner).

8,3 km pikale jooksule lisaks on kavas pikk käimine, mida on võimalik läbida nii ajavõtuga kui ilma. Stardikoridori lõpust pääsevad pikale rajale lemmikloomaga spordisõbrad. Päeva esimeses pooles on kavas 5,4 km koertekross ehk canicross, mis viib võistluspaarid rajale kümnesekundliste vahedega.

Luitejooksu rajad pakuvad kauneid loodusvaateid ja mõõdukat sportlikku väljakutset - valdavalt pehmel metsaalusel pinnasel kulgev distants läbib Luitemaa looduskaitseala. Seal asuvad luited Torni- ja Tõotusemägi on Eesti kõrgeimad. Just sel põhjusel liigitub jooks elamusspordi kategooriasse.

Pere noorimaid rõõmustavad kell 11.30 algavad lastejooksud, millest saavad osa võtta kuni 11-aastased spordisõbard. Kõiki lõpetajaid premeeritakse jooksu teemalise medali ja partnerite boonustega.

"Seoses koroonapiirangute kadumisega on taas võimalik vabalt korraldada ja osaleda. Ehkki praegu ei küüni registreerimise aktiivsus mõne aasta tagusele ligilähedalegi, on päev-päevalt märgata huviliste lisandumist," rääkis ürituse peakorraldaja Vahur Mäe, kelle hinnangul pingutab Pärnu Kahe Silla klubi inimeste rajale tagasi meelitamisega kõvasti.

"See võib veidi aega võtta, ent mul on usku, et tänavu saame teha täishooaja ning liikumishuvilised leiavad taas tee liikumisüritustele," arvas Mäe.

24. aprillini saab üritusest osa võtta ka virtuaalselt, võimaldades osalejal liikuda endale sobival ajal ja kohas. Tänutäheks saab iga lõpetaja Luitejooksu kujundusega medali. Igalt starditasult annetatakse osa Kaitseliidu Pärnumaa maleva noorkotkaste ja kodutütarde isamaalise kasvatuse programmi tegevuste kaasfinantseerimiseks.

Luitejooks on Pärnu Kahe Silla Klubi kolmikürituse sarja avaetapp. Sarja kuuluvad veel Jüri Jaansoni Kahe Silla ja Pärnu Rannajooks. Erinevad spordiüritused koondati sarjaks eesmärgiga pakkuda osalejatele hooajaringset harjutamismotivatsiooni. Sarja läbijaid ootab sügisel Rannajooksu finišis vääriline medal. Sarja arvestuses osalevad kõik, kes on vastavad distantsid läbinud, vaatamata sellele, kas registreeriti sarjale ühiselt või igale etapile eraldi.

Luitejooks kuulub muu hulgas Pärnumaa Liigub sarja, mis algas varakevadel ja lõpeb hilissügisel. Sarja eesmärk on pakkuda pärnumaalastele eri spordiala üritustel liikumiseks võimalusi ja harjutamislusti.