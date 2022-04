Endine esireket Clijsters lõpetas kolmandat korda sportlaskarjääri

Belgia tipptennisist Kim Clijsters teatas, et ei jätka WTA turniiridel mängimist ning lahkub kolmandat korda tipptennisest.

37-aastane Clijsters naasis väljakule 2020. aasta veebruaris pärast kaheksa-aastast eemalolekut, kuid koroonapandeemia ja vigastuste tõttu sai ta mängida vaid viis matši. Neist ei võitnud ta ühtegi.

Neljakordne suure slämmi meister loobus esimest korda tennisest 23-aastasena 2007. aastal, kuid naasis 2009. aastal pärast tütre sündi ning võitis nii US Openi kui ka Austraalia lahtised.

Teist korda lõpetas Clijsters pärast 2012. aasta US Openit ning platsile tuli ta tagasi alles 2020. aasta veebruaris. Tema viimane kohtumine oli oktoobris Indian Wellsil.

"Tahan teiega jagada, et otsustasin enam ametlikel turniiridel mitte mängida. Ma ei jõua ära oodata, et näha, millised uued seiklused mu teele satuvad. Tänan kõiki, kes on mind viimase kahe aasta jooksul toetanud," kirjutas Clijsters Instagramis.

View this post on Instagram A post shared by Kim Clijsters (@clijsterskim)

Clijsters võitis karjääri jooksul kokku 41 tiitlit ning oli neljal korral maailma edetabelis esikohal.

"Olen alati teinud karjääriotsuseid selle järgi, kuidas ma sel ajal tundsin, mitte selle põhjal, mis oli minu karjäärile pikas perspektiivis hea. Olen õnnelik, kuidas kõik välja töötas," vastas Clijsters küsimusele, kas ta midagi kahetseb.