ERR pälvis spordiajakirjanike preemiatel kaks esikohta

Konkursile laekus 106 tööd kaheksas kategoorias. Saadetud töid hindas žürii koosseisus Kristi Kirsberg, Rasmus Kagge, Holger Roonemaa, Kaspar Taimsoo ja Signe Ivask (TÜ), kirjutava pressi kategooriates oli lisahindaja Risto Berendson ning fotokategoorias Joosep Martinson. Iga žüriiliige valis igas kategoorias kolm paremat, parim teenis viis, teine kolm ja kolmas ühe punkti.

Nii Õhtuleht, ERR kui ka Delfi/Eesti Päevaleht pälvisid kaks esikohta, esimest korda võttis uudise kategoorias võidu Soccernet.ee. Parima maakondliku spordiloo kirjutasid Lenel Karu ja Henn Uuetoa Tartu Postimehest. "Äärmiselt hea meel on näha, et sel korral on igas kategoorias erinevad võitjad ja veel toredam on see, et ilmselt kõige tõsisema kategooria – uudise – võitjate ridadesse lisandus uus väljaanne ehk Soccernet.ee," ütles ESAS-i esimees Maarja Värv. "Loodetavasti on see nii neile endile kui ka teistele portaalidele innustuseks!"

Soccernet.ee-le tõi esikoha Rasmus Voolaidi uudis "Eestit vapustanud jalgpallitreener on Fredo Getulio Aurelio. Oma loo räägib veel üks kannatanu". "Tugev originaaluudis, mis sellest, et algab teiste refereerimisega. Väga oluline teemaarendus," hindas Roonemaa.

Kõige tasavägisemaks osutus kirjutava pressi publitsistika kategooria, kuhu esitati 19 tööd. Tihedas konkurentsis jäi peale Deivil Tserp (Õhtuleht), kelle retrosari "Unustusehõlmas minevikutähed" teenis žüriilt 17 punkti, edestades vaid punktiga Eesti Ekspressi ajakirjaniku Matthias Kalevi lugu "Olümpiaedu tagamaa: vehklemisliidu uskumatud intriigid ja kahtlased rahatšekid". Seejuures teenis Tserp esikohapunktid ühelt, Kalev aga kolmelt žüriiliikmelt.

"Raske on seda seeriat kokku võtta lühidalt. Hea ajakirjandus, mis seal muud. Lood, mis on kastist väljas ja annavad ilmestatud ülevaate "vanadest aegadest"," kommenteeris Taimsoo.

Kirjutava pressi võistlusülevaates oli tihe rebimine Ott Järvela (Olümpiakohvik) ja Jaan Martinsoni (Delfi/Eesti Päevaleht) vahel, mõlemad kirjutasid Eesti epeenaiskonna kullavõidust Tokyo olümpial. Martinson sai esikohapunkte kolmelt ja Järvela kahelt žüriiliikmelt ja nii jäi lõpuks 15 punktiga peale Martinson, edestades nooremat kolleegi kahe punktiga.

"Keeruline valik kolme kandideerinud olümpiakulda kajastanud võistlusülevaate vahel," tunnistas Roonemaa. "Võrdlesin neid kolme pikalt ja seekord jättis Jaani oma kokkuvõttes ja tagantjärgi kõige komplekssema mulje."

ERR võttis võidu mõlemad audiovisuaalse pressi kategoorias. Ülekannetest asetas viiest žüriiliikmest neli esikohale ERR-i jalgpalli EM-i kajastuse, publitsistikas teenis esikoha Kristjan Kalkuni ja Ülle Õuna saatesari "Võidu nimel", mis teenis samuti viiest nelja žüriiliikme käest esikoha.

"Mulle meeldib Kristjani filosoofiline lähenemine spordile. See on mitme tema esitatud loo alguspunkt. Saade ise jääb aga mõnevõrra aeglaseks ja valgel taustal rääkivad suured pead üksluiseks. Valu, rõõmu jne oleks saanud väga hästi ka mõtestada eriala ekspertide, mitte ainult sportlaste kaudu," ütles Roonemaa, kes ainsana andis saatesarjale teise koha punktid.

Taimsoo oli aga teist meelt: "Väga põnev, sisukas ja personaalne vaade sportlaste sees toimuvale."

Kommentaari kategoorias läksid žürii arvamused lahku, esikohapunkte jagus koguni kuuele arvamusloole. Võidu võttis Õhtulehe ajakirjaniku Kaspar Koorti kommentaar "Jalgpalliliidu juudaseeklid ehk Mõnus preemia vaktsiinipõlgurile". "Julgelt kirjutatud, näitab jalgpalliliidu silmakirjalikkust ja jokitamist," sõnas Roonemaa.

Parima spordifoto arvestuses võttis võidu Tiit Blaat (Ekspress Meedia) enda pildiga maadleja Heiki Nabist Saksamaal B-proovi avamisel. "Ma arvan, et küllaltki harukordne kaader spordimaailmas. B-proovi avamine nii, et jääb ka kaamerasilma ette," kommenteeris Taimsoo. "Foto, mille saamiseks tuli palju vaeva näha, kus on sees uudis ja emotsioon," lisas Roonemaa.

Blaat teenis neli esikohta ja sai 20 punktiga kindla esikoha, edestades epeenaiskonna võitu pildistanud Tairo Lutterit (Postimees) üheksa punktiga.

Auhindadega abistasid sel aastal Eesti Olümpiakomitee, Nike, Tere, Hawaii Express, moomoo, Red Bull ja Tridens.

Eesti spordiajakirjanduse 2021. aasta parimate tööde konkursi esikolmikud:

Spordiuudis:

1. Rasmus Voolaid (Soccernet.ee) – "Eestit vapustanud jalgpallitreener on Fredo Getulio Aurelio. Oma loo räägib veel üks kannatanu" 18 punkti

2. Jaan Martinson (Delfi/Eesti Päevaleht) – artikliseeria Heiki Nabi dopingusaagast 15 punkti

3. Mart Treial (Õhtuleht) – "KOHTUOTSUS PALJASTAB: Alaver kasutas Veerpalu dopingukullerina" 7 punkti

Kirjutava pressi publitsistika:

1. Deivil Tserp (Õhtuleht) – retrosari "Unustusehõlmas minevikutähed" 17 punkti

2. Matthias Kalev (Eesti Ekspress) – "Olümpiaedu tagamaa: vehklemisliidu uskumatud intriigid ja kahtlased rahatšekid" 16 punkti

3. Priit Pullerits (Postimees) – "Saskia Alusalu räägib hingelt ära, mida tippsport inimesega teeb" 11 punkti

Esikohapunkte teenis ka Kaarel Tälli (Õhtuleht) lugu "INTERVJUU | Konstantin Vassiljev: riik ei saa sundida mind loobuma mu emakeelest. Kuidas ma pärast seda emale silma vaataksin?"

Elektroonilise pressi publitsistika:

1. Kristjan Kalkun ja Ülle Õun (ERR) – saatesari "Võidu nimel" 23 punkti

2. Johannes Vedru ja Juhan Kilumets (ERR) – "Eesti kiiruisutamise taassündi vedanud Treiman: tagantjärele mõeldes oli hull aeg" 9 punkti

3. Steiv Silm ja Rasmus Raidla – "COOLBET DOKUMENTAALSARI "VÕIDU NIMEL: PÄRNU VAPRUS" 5 punkti

Kirjutava pressi võistlusülevaade:

1. Jaan Martinson (Delfi/Eesti Päevaleht) – "Vaim, klass ja ühtne hing tõid kulla. Lehis: ma ei usu, et olen olümpiavõitja" 15 punkti

2. Ott Järvela (Olümpiakohvik) – "Eestile on kombeks neli olümpiavõitjat korraga ehk kuldsed killud Makuharist" 13 punkti

3.-4. Peep Pahv (Delfi/Eesti Päevaleht) – "Emotsioonid valla päästnud Eva-Lotta Kiibus: murdsin läbi tugeva seina" 6 punkti

3.-4. Märt Roosna (Delfi/Eesti Päevaleht) – "Tokyo olümpia kõige liigutavam lugu. Miks jäi kõrgushüppes parim selgumata ja välja anti kaks kuldmedalit?" 6 punkti

Esikohapunktid teenis ka Viljar Voogi ja Mart Treiali (Õhtuleht) lugu "NELI UUT OLÜMPIAVÕITJAT! Ideaalse klapiga epeenaiskond murdis 13aastase kullapõua".

Elektroonilise pressi ülekanne:

1. ERR (Kristjan Kalkun, Tarmo Tiisler, Alvar Tiisler, Aet Süvari; režissöörid Eva-Katariina Taimre, Tõnis Terve, Margit Rand, Sebastian Koljak; juhtoperaator Andrus Rebane; stuudiokujundus Marit Kutser; produtsendid Rivo Saarna, Tiina Koljak) – Jalgpalli EM-i ülekanded 23 punkti

2. Kalev Kruus – TV3 Grupi jalgpalli Meistrite liiga ülekanded 13 punkti

3. ERR (Kristjan Kalkun, Villem-Henrik Koitmaa) – Jäähoki MM-i ülekanded 9 punkti

Kommentaar/kolumn:

1. Kaspar Koort (Õhtuleht) – "Jalgpalliliidu juudaseeklid ehk Mõnus preemia vaktsiinipõlgurile" 11 punkti

2. Kristjan Kalkun (ERR) – "Kristjan Kalkun: kas täna mängime või mitte?" 9 punkti

3.-4. Peep Pahv (Delfi/Eesti Päevaleht) – "PEEP PAHV | Ilus lugu ei loe. Spordi mõte on selgitada välja võitja, mitte kokkulepete põhjal kulda laiali jagada" 6 punkti

3.-4. Priit Pullerits (Postimees/Jooksja) – "Eesti sportlaste ebavõrdne võitlus" 6 punkti

Esikohapunkte teenisid veel ka Deivil Tserp (Õhtuleht) kommentaariga "Olümpiakoondis lõi kiibitsejad korralike tulemustega nokauti" ja Elina Kivinukk arvamuslooga "Elina Kivinukk: tugitoolispordipoliitiku kommentaare spordistrateegiale".

Parim maakondlik lugu:

1. Lenel Karu ja Henn Uuetoa (Tartu Postimees) – "Tammeka hoiab jalga meistriliiga ukse vahel, kuid vilets hooaeg sunnib peeglisse vaatama" 23 punkti

2. Aivar Ojaperv (Virumaa Teataja) – "Käsipall. Raudteelinna jõuline rahvussport" 12 punkti

3. Maarius Suviste (Lõuna-Eesti Postimees) – "Rekordeid püüdev pereema: kui rammu on, tuleb seda kasutada" 10 punkti

Esikohapunktid teenis ka Märt Pilme (Pärnu Postimees) lugu "Ööpäevaga 164 kilomeetrit jooksnu: Olen nõrk ja pettunud!".

Spordifoto:

1. Tiit Blaat (Ekspress Meedia) – "Maadleja Heiki Nabi Saksamaal Kreicha dopingulaboris B-dopinguproovi avamisel" 20 punkti

2. Tairo Lutter (Postimees) – "See on võit, olümpiavõit! Eesti epeenaiskonna(vasakult Erika Kirpu, Irina Embrich, Julia Beljajeva, Katrina Lehis) esimesed emotsioonipursked olümpiavõitjatena Tokyo 2020 olümpiamängudel aastal 2021" 11 punkti

3. Andres Putting (Ekspress Meedia) – "Lubaduse koht" ehk Anett Kontaveit Tokyo olümpial 7 punkti

Esikohapunktid teenis veel ka Puttingu foto epeenaiskonna võiduhetkest.