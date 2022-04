Vene noorsportlane tähistas võitu natsitervitusega, FIA uurib juhtunut

15-aastane venelane koputas rusikaga rinnal südame piirkonda ja ajas seejärel käe sirgeks, peopeasa allapoole suunatud. Tema Rootsi võistkond Ward Racing loobus seepeale kohe noorsportlase teenetest.

Severjuhhin vabandas oma käitumise pärast ja lisas, et teda mõisteti valesti. "Pjedestaalil olles kujutasin žesti, mida paljud pidasid natsitervituseks. Aga see ei vasta tõele. Ma ei ole kunagi natsisimi toetanud ja pean seda üheks kõige kohutavamaks inimsusevastaseks kuriteoks," sõnas ta Venemaa autospordiliidu teate vahendusel.

Rusikaga rinnale koputamist kommenteeris ta järgnevalt: "Ma sõitsin Itaalia litsentsi all ja võitsin sõidu Itaalia lipu all. Kutid pjedestaali eel teatasid mulle, et Itaalias näidatakse sel moel tänutunnet - kombeks on lüüa südamepiirkonnas vastu rinda."

"Tahtsin lihtsalt seda žesti teha. Ma ei mõista, kuidas juhtus ülejäänu. Ma tean, et see on minu viga. Ma tean, et olen loll ja olen valmis karistust vastu võtma," lõpetas ta.

Kardispordi Euroopa meistrivõistlused toimuvad rahvusvahelise autoliidu (FIA) egiidi all ja alaliit on juba asunud juhtunut uurima.