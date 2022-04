Kiiruisu olümpiavõitja paneb karjäärile punkti

35-aastane Kodaira tuli 2018. aastal PyeongChangis 500 meetri olümpiavõitjaks ja tuli 1000 meetris hõbedale. Oma viimase võistluse teeb Kodaira kodulinnas Naganos.

"Kui ma mõtlen, kui pikk on elu, siis ma ei taha seda täita vaid kiiruisutamisega. Tundsin, et nüüd on õige aeg," sõnas Kodaira pressikonverentsil.

"Põhjuseid on mitmeid, aga ma tahtsin teha viimase võistluse siis, kui olen selleks füüsiliselt võimeline. Ma tahtsin, et viimane võistlus toimuks kodus."

Kui PyeongChangi olümpia oli Kodaira jaoks suurepärane, siis Pekingist tal häid mälestusi pole - 500 meetris tuli 17. ja 1000 meetris kümnes koht.

500 meetris on ta kahel korral (2017, 2020) tulnud ka maailmemeistriks, lisaks on Kodairal kaks sprindi mitmevõistluse MM-kulda (2017, 2019).