Endine Reali mängija on avarii järel kriitilises seisus

55-aastase Rinconi juhitud auto põrkas Calis kokku bussiga. Lisaks Rinconile said viga ka tema neli kaassõitjat ja bussijuht. Imbanaco haigla teatel on kolumblasel ajutrauma. "Arvestades operatsiooni jooksul leitut on tema olukord väga tõsine," sõnas haigla juht Laureano Quintero.

Freddy Rinconi auto pärast avariid Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Rincon esindas Kolumbia jalgpallikoondist 84 korda ja lõi 17 väravat. Ta kuulus meeskonna koosseisu ka 1990., 1994. ja 1998. aasta MM-finaalturniiridel.

Suurema osa karjäärist veetis Rincon Lõuna-Ameerikas, aga mängis mõne hooaja ka Euroopas, esindades Itaalia klubi Napolit ja Hispaania suurklubi Madridi Reali. Brasiilia meeskonna Corinthiansiga tuli Rincon aga 2000. aasta klubide maailmameistriks.