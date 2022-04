Baranov tegi täismängu ja Pjunik tõusis liigaliidriks

Pjunik asus matši 12. minutil juhtima, aga Ararat lõi teise poolaja alguses viigivärava. Pjuniku võiduvärav sündis 74. minutil. Eesti keskkaitsja kuulus Pjuniku algkoosseisu ja mängis kõik minutid, vahendab Soccernet.ee.

Kuna Ararat-Armenia on viimases kahes mängus jäänud võiduta, siis haaras liidrikoha endale Pjunik. Mõlemad meeskonnad on kogunud 54 punkti, aga omavahelised mängud on võitnud Pjunik.

