Zirk tuli Rootsis võitjaks Euroopa hooaja seitsmenda ajaga

Zirk edestas 0,07 sekundiga teiseks tulnud Louis Croenenit ja 0,59 sekundiga kolmanda koha pälvinud David Thomasbergerit.

"Lõpuks ometi sain ma enda ihaldatud esikoha Swim Open Stockholmil! See on minu viies kord siin võistelda ja varem olen ma mitmeid kordi tulnud teiseks ning kolmandaks, aga mitte kunagi esimeseks. Võit tuli 200 meetri liblikujumises ning ma olen väga rahul enda tulemusega - 1.57,51. See on uus Eesti hooaja tippmark ning minu karjääri paremuselt neljas aeg," kirjutas Zirk ühismeedias.

"See aeg asetab mind Euroopa hooaja edetabelis seitsmendale kohale. See pole üldsegi paha arvestades seda, et tegemist on lühikese aja jooksul juba kolmanda võistlusega ning hetkel on käsil tugevam treeningperiood. Maailma hooaja edetabelis platseerun hetkel 18. kohal," lisas Zirk.

Daniel Zaitsev oli võistlustules 100 meetri vabaltujumises ning finaalis saavutas ta ajaga 50,19 seitsmenda koha. Armin Evert Lelle parandas hommikul ujutud aega kolme sajandiku võrra ning sai finaalis ajaga 55,84 seitsmenda koha. 200 meetri rinnuliujumises teenis Maria Romanjuk ajaga 2.31,68 kuuenda koha.