Alar Rikberg jätkab Tartu Bigbanki peatreenerina

Lõppenud hooajal Balti liigas, Eesti meistrivõistlusel ja Aadu Luukase karikavõistlusel Tartu Bigbanki tiitlini tüürinud Rikberg tõdes, et järgmisel hooajal saavad meeskonnas rohkem võimalusi nooremad mängijad.

"Jõudsime ühiselt sellisele järeldusele, et järgmine hooaeg peab Tartu Bigbank panustama rohkem noormängijatele. Meeskonna keskmine vanus kukub oluliselt ja minu jaoks on üks suur motivaator see, et ma saan veel rohkem tegeleda noortega. Saan hakata ise kasvatama uusi võrkpallureid, kellest tulevikus võiksid saada tegijad nii Eesti liigas kui ka Eesti koondises," rääkis Rikberg.

Tänavu piirdus Tartu Meistrite liigas esimese eelringiga, kus jäädi kahe mängu kokkuvõttes alla Portugali esiklubile Lissaboni Benficale. Seejärel jätkus eurohooaeg tugevuselt teises sarjas ehk CEV karikavõistlustel, kus 1/32-finaalis pidid tartlased tunnistama Kaasani Zeniti paremust.

"Järgmisel hooajal kavatseme eurosarjas osaleda, aga millises, on veel lahtine. See otsus langetatakse sõltuvalt kahest asjaolust. Esiteks rahakotist, sest on selge, et tänavu oli Meistrite liigas mängimine kallim kui teistes eurosarjades osalemine. Teiseks peame otsuse langetama lähtuvalt meeskonna tasemest," märkis Rikberg.

"Pikemad kehtivad lepingud on meil Taavet Lepiku ja Valentin Kordasega. Pärast finaalseeria lõppu oleme mitme olemasoleva mängijaga rääkinud ja mõnelt juba suulised nõusolekud saanud. Eesmärk on mitte liiga palju olemasolevat meeskonda välja vahetada, aga tänavu on selge, et päris mitme mängija tee viib neid välisliigadesse ja me kindlasti ei hakka neid kinni hoidma, vaid pigem soovime edu!"