Raskest seisust välja tulnud ameeriklane krooniti piljardi maailmameistriks

Värske maailmameistri jaoks oli turniir näiliselt lõppenud juba enne kaheksandikfinaali, kui pääsuks 16 parema hulka oli Van Boeningu vastaseks soomlane Mika Immonen (maailma edetabeli 4. koht).

11-võiduni peetavas kohtumises oli Immoneni eduseis lausa 10:3, kuid seejärel võitis fantastilist mängu näidanud Van Boening kaheksa mängu järjest ning tuli välja uskumatust kaotusseisust, võites kohtumise 11:10. "Kindlasti jääb just see mäng mulle meelde aastakümneteks", sõnas turniiri võitnud ja maailmameistriks kroonitud Van Boening.

"Olen oma 19-aastase proffikarjääri jooksul võitnud küll viiel korral US Openi ning mänginud kahel korral ka 9-palli MM-il finaalis, kuid täna on see päev! Olen sellest kaua unistanud ja nüüd on see käes! Kindlasti on see minu karjääri suurim saavutus", rõõmustas Van Boening pärast finaali.

"Võtan endale selle julguse ja ütlen, et tulla piljardispordi suurimal võistlusel 32-parima hulgas 3:10 kaotusseisust välja, on see näiteks jalgpalli puhul võrreldav olukorraga, kus mõnes kõrgetasemelises kohtumises poolaja 1:5 kaotanud võistkond võidab lõpuks kohtumise," kommenteeris Van Boeningu saavutust Eesti Piljardiliidu esindaja Kristjan Kuusik.

Lisaks tiitlile pälvis Van Boening ka 60 000 USA dollari suuruse auhinnaraha. Kolmandad kohad saavutasid Kuveidi esindaja Abdullah Alyousef ja kreeklane Alexander Kazakis. Denis Grabe sai lõpparvestuses 33. koha.

"Grabe 33. koht ei ole kindlasti see, mida Eesti edukaim piljardisportlane ise püüdma läks, kuid päeva lõpuks on MM-i 33. koht ju ikkagi hea saavutus. 128 osaleja seas olid vaid maailma selle ala tipud ning piljardispordis ei ole harv ka nähtus, kus maailma tippu kuuluv mängija kaotab turniiri alguses kaks kohtumist ning langeb seega konkurentsist. Täpselt nii juhtus 2017. aastal ühel Euroopa liiga osavõistlusel Albin Ouschaniga, kes oli aasta varem esimest korda kroonitud 9-palli maailmameistriks", märkis Kuusik.