Tokyo olümpial võistelnud 17-aastane purjetaja suri treeningu käigus

Guezguez purjetas koos kaksikõe Sarraga, kui nende purjelaev läks tugeva tuule tõttu ümber. Traagilise õnnetuse tagajärjel Eya suri, tema kaksikõde Sarra jäi ellu.

Rahvusvahelise olümpiakomitee president Thomas Bach avaldas kaastunnet Guezguezi lähedastele. "Ma olen Eya Guezguezi surmast šokeeritud. Ta oli inspireeriv talent, kes oli eeskujuks paljudele oma põlvkonna sportlastele. Meie mõtted on tema pere, sõprade ja Tuneesia olümpiakogukonnaga."

Tokyo olümpiamängudel saavutasid Eya ja Sarra Guezguez 49er FX võistlusel 21. koha.

Olympic sailor Eya Guezguez of Tunisia has died aged 17 following a training accident.



IOC President Thomas Bach said, "She was an inspiring talent and role model for her athletes' generation."https://t.co/JoexN0E5UV