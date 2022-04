Pikamaasuusataja Mart Kevin Põlluste teatas karjääri lõpetamisest

Eesti viimaste aastate üks paremaid pikamaasuusatajaid Mart Kevin Põlluste avaldas ühismeedias, et otsustas sportlaskarjääriga lõpparve teha.

"Aitäh, suusatamine, üks etapp on läbi saanud! Täieõigusliku spordimehena ma enam numbrit selga ei tõmba. Emotsioone, elamusi on suusatamine pakkunud mulle tohutult! Olen kohanud suurepäraseid inimesi ja näinud imelisi paiku. Aitäh kõigile, kes on mind sellel teekonnal aidanud - pere, sõbrad, fännid, treenerid ja toetajad," kirjutas Põlluste.

Mullu Tartu Maratoni võitnud Põlluste kavatseb edaspidi keskenduda oma profiklubi Ski Team Nordic Jobs Worldwide'i arendamisele ja Eesti suusatamise vedamisele.