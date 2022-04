Los Angeles Lakers vallandas ebaõnnestunud hooaja järel peatreeneri

"Austan Franki tohutult palju. Ta on suurepärane treener ja hea mees. Oleme talle igavesti tänulikud selle töö eest, mis aitas meil võita 2019/20 hooajal meistritiitli. See on uskumatult raske otsus, kuid meie arvates on see praegu vajalik," kommenteeris Lakersi peadirektor Rob Pelinka.

Korvpalliajakirjaniku Adrian Wojnarowski sõnul pole Lakersil Vogeli asenduseks kindlat kandidaati välja valitud, kuid otsingud saavad olema ulatuslikud ja põhjalikud.

Vogel palgati Lakersi peatreeneriks 2019. aasta mais ning esimesel hooajal tüüris ta meeskonna NBA meistriks. Eelmisel hooajal langes Lakers play-off'i esimeses ringis konkurentsist ning tänavu jäädi sootuks välja. Kolme hooaja jooksul võitis Lakers Vogeli juhendamisel 127 mängu ja kaotas 98.