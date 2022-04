Eesti kurlingupaar võitis Riias MK-etapi

Käesoleval kurlinguhooajal on see Eesti kurlingumängijate jaoks teine MK-sarja etapi võit. Turniiri käigus kogus Eesti kurlingupaar vastaste üle viis võitu ja sai ühe kaotuse.

Poolfinaalis võitsid Lill ja Kaare Läti esindusvõistkonda Barone - Veidemanis, kellele Eesti kurlingupaar Lill ja Kaldvee on varasemalt kaotanud olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiril. Eesti kurlingupaar võitis mängu tulemusega 8:6. Finaalis alistasid eestlased Tšehhi esindusvõistkonna Zelingrova - Chabicovsky, kellele Lill ja Kaldvee kaotasid möödunud nädalavahetusel Prahas toimunud MK-etapi veerandfinaalis. Võit toodi koju kindla tulemusega 9:4.

"Võit Tšehhi võistkonna üle annab juurde enesekindlust, sest sama võistkond osaleb ka kuu lõpus algavatel maailmameistrivõistlustel," sõnas Lill ning lisas, et ettevalmistused MM-iks on nüüdseks lõppenud. "Mina ja Marie lähme 21. aprillil Genfi, et esindada Eestit segapaaris kurlingu MM-il, mis jääb meie jaoks selle hooaja viimaseks võistluseks," lisas Lill.

Segapaaris kurlingu maailmameistrivõistlused peetakse Šveitsis, Genfis 23.-30. aprillil. Tiitlivõistlusest võtab osa 20 võistkonda: Šotimaa, Norra, Rootsi, Kanada, Itaalia, Šveits Tšehhi, Ameerika Ühendriigid, Taani, Saksamaa, Uus-Meremaa, Austraalia, Inglismaa, Ungari, Jaapan, Korea, Soome, Eesti, Türgi ja Hispaania.