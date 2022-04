Kalju tõi Ukraina kõrgliigast veel ühe poolkaitsja

Eesti kõrgliiga üleminekuaken läks küll juba mõnda aega tagasi kinni, ent Kaljul on õnnestunud maksimaalselt ära kasutada lubatud erandeid, kirjutab Soccernet.ee.

Kui äsjased täiendused Andri Markovitš ja Welves liitusid seoses reegliga, mis lubas seni Ukrainas mänginud jalgpallureid meeskonda lisada ka väljaspool akent, siis Jakimiv saab liituda seetõttu, et ta on vabaagent ning reeglid lubavad meeskonda pärast tähtaja kukkumist lisada ka ühe sellise mängija.

Kalju spordidirektor Argo Arbeiter lausus Soccernet.ee-le, et esimesed muljed Jakimivist on igati positiivsed. "Selge number kuus. Praegu on olukord selline, et meilboks on punane, mängijaid pakutakse nii palju," viitas ta Ukrainas valitsevale olukorrale. "Aga väga rahulik mees, täpselt see, keda meil vaja on. Esimeste trennide põhjal väga okei mängija," kiitis Arbeiter.