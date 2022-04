Lõiv sai esimesel MK-etapil 20. koha, Räim kaotas Türgis kümme minutit

30-aastane McConnel teenis karjääri esimese MK-etapivõidu ajaga üks tund, 29 minutit ja 41 sekundit. Varasemalt on austraallanna jõudnud kolmel korral teise kohani. Neist dramaatilisem võidust ilma jäämine oli mullu viimasel MK-etapil Ameerika Ühendriikides Snowshoes, kus ta lõhkus viimasel ringil liidripositsioonil sõites rehvi.

Sõidu algfaasis tundus, et eelmise aasta MK-sarja üldvõitja Loana Lecomte ei anna ka tänavu teistele võimalust, kui võttis liidripositsiooni ning hakkas seejärel vahet kasvatama. Kuna olümpiavõitja Jolanda Neff, maailmameister Evie Richards ning lühisõidul võidutsenud Pauline Ferrand-Prevot jäid haiguse tõttu võistlusest eemale, siis oli McConnel see, kes hakkas Prantsusmaa meistrit esmalt jälitama. Üsna pea võttis ohjad üle Anne Terpstra, kes eelviimasel ringil Lecomtest möödus ja ise juhtima asus. Viimasel ringil tegi hollandlane aga sõiduvea, mille McConnel ära kasutas. Viimati võitis Austraalia rattur maastikuratturite MK-etapi 2013. aastal, selleks oli Rebecca abikaasa Dan.

Terpstra finišeeris teisel kohal, kaotades võitjale 17 sekundiga ning Lecomte sai kolmanda koha (+0.38). Eesti valitsev olümpiakrossi meister Janika Lõiv alustas võistlust stardirügina tagajärjel tagumisest otsast, ent hakkas seejärel jõudsalt positsioone parandama. Finišisse jõudis eestlanna 20. kohal, kaotades võitjale seitsme minuti ja 55 sekundiga.

"Stardis oli meeletu segadus ja esimese ringi jooksul palju rabelemist. Kõik tüdrukud võitlevad oma koha ees ikka väga suure isuga," rääkis Lõiv finišis. "Mina ei saanud jälle klippi kinni ja mulle sõideti tagant sisse nii, et kett tuli maha. Seega olin peale esimest ringi kuskil väga taga. Järgmiste ringidega üritasin oma sõitu teha ja mööduda võimalikult paljudest konkurentidest. See polnud lihtne, aga natukese haaval ikka sain ettepoole. Viimased kaks ringi sõitsin koos Eva Lechneriga, kellest suutsin vahepeal ka mööduda, aga lõpuks pidin siiski 20. kohaga leppima."

Meeste klassis pälvis esikoha seitsmel aastal MK-sarja üldvõidu teeninud Nino Schurter ajaga 1:26.52, alistades tihedas finišiheitluses Maxime Marotte'i (+0.00) ja Vlad Dascalu (+0.03). Järgmine MK-etapp toimub 6. – 8. maini Saksamaal Albstadtis.

Portugalis jätkuval maanteekarikasarja kolmandal etapil teenis soolovõidu Maaris Meieri naiskonnakaaslane Ilda Pereira ajaga kaks tundi, kolm minutit ja 37 sekundit. Peagrupp jõudis finišisse minut ja 54 sekundit hiljem. Selles oli kiireim Meier, kelle järel noppis kolmanda koha Vera Vilaca. Ühtlasi jätkab Meier liidrina karikasarja üldarvestuses.

"Rada oli ringidel, mida tegime kümme korda. Plaan oli, et mina paugutan esimesel poolel, teades, et minu järgi tulevad kõik ehk teisisõnu tahtsime väsitada konkurentide jalgu, et võistluse teises pooles minu võistkonnakaaslane, kellel sprindijalgu pole, aga minek on hea, üksi eest minema pääseks. Nii õnnestuski. Pundis ei olnud kellelgi suurt tahtmist talle järgi minna ja vahe aina kärises. Mina sain grupis taastuda, ja lõpusirgel, mis oli kergelt mäkke, positsioneerisin end hästi ja võitsin sprindi," rääkis Meier võistluse järel.

Belgias sõidetud juuniorite ühepäevasõidul Memorial Antoine Demoitie pälvis Eesti koondise liige Karl Kurits teise koha. 73,1-kilomeetrise võistluse võitis kodupubliku rõõmuks uhke soolosõidu järel Dre Goelen. Päeva otsustavasse minekusse kuulunud Kuritsa järel sai kolmanda koha Mats Devryt.

"Kõik poisid sõitsid täna aktiivselt ja olid esindatud erinevates jooksikute gruppides," rääkis Eesti juuniorite koondise peatreener Alo Jakin. "Sõidu keskosas tegi otsustava rünnaku Karl, kes sai kolme kaaslasega minema. Neljast poisist sai õige pea kolm ning viis ringi enne finišit ründas tõusul Dre, kes suutis oma edu lõpuni hoida. Karl edestas belglast lõpuspurdis ja sai teise koha."

Aaron Aus sai kirja 16., Lauri Tamm 25. ja Virgo Mitt 38. koha. Võistlusel lõpetas 67 ratturit. Eesti juuniorid stardivad Belgias taas tuleval kolmapäeval.

Eesti valitsev grupisõidu meister Mihkel Räim (Burgos-BH) alustas Türgi velotuuri (2.Pro) 128. kohal, kaotades võitjale kümne minuti ja 23 sekundiga. 202-kilomeetrisel avaetapil pälvis võidu grupifinišis Caleb Ewan (Lotto Soudal; 4:38.15), saades jagu Jasper Philipsenist (Alpecin-Fenix) ja Kaden Grovesist (Team BikeExchange – Jayco).

"Kuna sõidu lõppfaasis oli järsk neljakilomeetrine tõus, siis otsustasime, et ma võin proovida pääseda jooksikute gruppi, aga sinna ma ei jõudnud. Vist oligi parem, sest nad püüti päris vara kinni," kirjutas Räim sotsiaalmeedias. "Oli kiire päev ja palju väikeseid kukkumisi. Ei saagi aru, mida mõned mehed tegid. Tõusul sain kohe alguses aru, et energiat pole. Oli harjumatult palav ilm ja kahtlustan, et ei söönud piisavalt ja jäin veidi nälga, aga see on mu enda süü. Lõpuks jõudis finišisse ikka suur punt koos ja sellest on mul kahju, sest ma oleksin pidanud seal olema, aga jääb siis järgmiseks korraks."

Velotuuri teisel etapil sõidavad ratturid marsruudil Selcuk – Alacati 156,4 kilomeetrit.