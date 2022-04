Levante teenis kolm penaltit, aga Barcelona sai lisaminutitel ikkagi võidu

Väravateta lõppenud avapoolaja järel hakati Ciutat de Valencia staadionil vaheajalt naastes tulevärki nägema: Levante teenis kümne minutiga kaks penaltit, millest esimese realiseeris Jose Luis Morales, kuid Roger Marti oma tõrjus Marc-Andre ter Stegen.

Vaid mõni rünnak hiljem, 59. minutil, viigistas seisu Pierre-Emerick Aubameyangi pealöök ning nelja minuti pärast tõi Pedri ilus tabamus tabloole külalismeeskonna eduseisu. 83. minutil tegi Clement Lenglet karistusalas vea ja Levante teenis mängu kolmanda penalti, mille realiseeris Gonzalo Melero. Barcelona polnud aga oma viimast sõna öelnud, kui vahetusest sekkunud Luuk de Jong lükkas mängu teisel lisaminutil palli peaga väravasse ja tõi külalistele seitsmenda järjestikuse võidu.

Barcelona ei ole La Ligas kaotanud juba 14 mängu järjest, tegemist on Euroopa viie tippliiga pikima kaotuseta seeriaga. Hea vorm on katalaanid liigas tõstnud teisele kohale, sarnaselt Sevillale on kogutud 60 punkti, aga Barcelonal on üks mäng vähem peetud. Madridi klubidel Realil ja Atleticol on vastavalt 72 ja 57 punkti.

Teised tulemused:

Elche - Real Sociedad 1:2

Espanyol - Celta Vigo 1:0

Osasuna - Alaves 1:0