Bencic teenis Charlestonis esimese tiitli pärast olümpiavõitu

Oma karjääri esimeses finaalis liivakattega väljakutel mänginud Bencic võitis pühapäeval avaseti vaid 32 minutiga 6:1, aga Jabeur murdis teises kolm korda ning viis tund ja viis minutit kestnud 7:5 setivõiduga kohtumise otsustavasse vaatusesse.

Seal kasutas samuti kolm korda murdnud Bencic ära oma teise matšpalli ning võitis seti 59 minutiga 6:4. Kogu kohtumine kestis kaks tundi ja 36 minutit. Šveitslannal oli mängu jooksul kasutada lausa 19 murdepalli, Charlestoni tiitel on talle esimeseks pärast Tokyo olümpiavõitu mullu juulis.

"Olen väga uhke, et võitsin liival oma karjääri esimese tiitli," rääkis Bencic pärast kohtumist. "See oli nädal, mille jooksul võitlesin. Olin esimeses ringis kahe punkti kaugusel välja langemisest ja tunnen, et nii peabki turniire võitma."

Karjääri kuues suur tiitel tõstis endise maailma neljanda reketi Bencici WTA tabelis 21. kohalt 13. pügalale.