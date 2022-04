Ivar Jurtšenko: Viimsi on väga orgaaniliselt kasvanud klubi

Mis sinule nädalavahetusest enim meelde võiks jääda? Kas eilne ülipõnev lõpp või tänane pakk, mille Viimsi sai?

Ma arvan, et Eesti klubide omavaheline heitlus poolfinaalis. See oli tõeline triller. Keegi pidi kaotama, olid väga võrdsed võistkonnad. Seekord näkkas Viimsi võistkonnal.

Viimsi mängib esimest meistriliiga hooaega. Eelmisel hooajal mängiti veel esiliigas. Kui meistriliigasse tuldi, siis sisuliselt esiliiga võistkonda kaasa ei võetudki. Tehti täiesti uus meeskond. Kas see on Eesti korvpallis uus paradigma, tulevik ja reaalsus, et kui tahad mängida suurt mängu, siis mängid kõva profisatsiga?

Ma arvan, et see ongi nii. Esiliiga on üks tase, meistriliiga või Eesti-Läti liiga on teine tase. Kui tahad tulla ja mängida medalitele, siis reaalsus on see, et põhimõtteliselt tuleb komplekteerida uus võistkond, peab olema teistsugune eelarve ja Viimsi on seda edukalt teinud. On näidanud, et see on võimalik. Samas mõned mängijad esiliigast - nende oma kasvandikud - on kaasas. Eks see nii peabki käima. Varem on ka välja hõigatud, et alustame oma noortega ja küll tuleb! Aga tegelikult ei tule.

Meil on korvpalliraputusi olnud küll. Rohkem kui kümme aastat tagasi Andres Sõber ja Rakvere, mõned aastad tagasi Rapla, viimastel aastatel on olnud hea Pärnu. Aga nüüd oleme olukorras, kus esimest korda pallimängudes Tallinna jõukas äärevald paneb välja meeskonna, millel on väga hea eelarve. Kuidas Viimsi peaks seda esimese aasta hoogu ära kasutama. Järgmine aasta on teine aasta, "uus ja huvitav" element on läinud?

Ma arvan, et nad on väga orgaaniliselt kasvanud. See klubi tegutseb juba 20. aastat. Juba varem oodati, et nad teevad selle sammu ja lähevad meistriliigasse, aga ju nad tundsid, et õige aeg on nüüd. Rahakott on korralik, eelarve poolest Eesti teine või kolmas klubi. Peatreener on juba varem meistriliigas tuleristsed saanud. Valdo Lips - temale tuleb ka tunnustust avaldada, väga head tööd on teinud. Mitmed Eesti koondisemehed, kandidaadid, välismaalased, kes on mänginud näiteks Läti tippklubides, on seal juures. Siin tuleb üritada sama mõnusat jada jätkata. Ega vinti veel peale keerata on keeruline...

Järgmist nii suurt sammu teha on suhteliselt ebareaalne.

Ma arvan, et seda ei ole mõistlikki kohe ühe-kahe aastaga teha. Võib-olla peaks tekitama stabiilse olukorra, et meil ongi hea meeskond, kes Eesti-Läti liigas mängib kõrgetele kohtadele ja siis võtta ette järgmine samm.

VTB liigaga on meil ühel pool, mis tähendab, et jäävad sügisesed euromängud ning paralleelselt Eesti meistrivõistlused ja Eesti-Läti liiga. Kas selle hooaja kontekstis on Eesti liiga tiitel kõvem sõna kui Balti liiga hõbe?

Kui hakkame rääkima järgmisest hooajast, kui keegi tahab minna mängima eurosarjadesse mängima kõrgemal tasemel... Eesti meistril peaks olema esimene valikuõigus saada pilet FIBA Meistrite liiga kvalifikatsiooni. Kui Kalev/Cramo ei peaks tulema Eesti meistriks, siis ma arvan, et nemad ei ole enam automaatselt esimene valik, kes peaks seda kohta taotlema. Võib-olla sponsoritel on hea müüa Eesti-Läti liigat - rahvusvaheline liiga, kõvem seltskond -, aga klubile tähendab Eesti meistritiitel Euroopa mõttes rohkem.