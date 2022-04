"Meil ei ole sellist maakonda, kus ei ole. Narvas, Saaremaal, Hiiumaal, Põlvas, Pärnus - absoluutselt igal pool üle Eesti hakkame pihta. Mõnes kohas see nädal, ülejäänud kohtades järgmisel nädalal hakkab meie vahva päevakuhooaeg pihta," lausus orienteerumispäevakute koordinaator Mait Tõnisson ERR-ile.

"Jõgevamaal on meil uus sari. Mitu-mitu aastat ei ole olnud Jõgevamaal tegijaid. Loodame, et koroona meid sel aastal ei sega ja saame kõik oma päevakud ära pidada, kevadel lumega pihta hakata, sest kaks aastat oleme alustanud keset maid ja juunit, kui load tulid."

Eelmise hooaja päevakutel oli kokku 45 000 osalemiskorda ja metsa jõudis 6000 inimest. Sel hooajal korraldab 16 klubi kokku 280 erinevat orienteerumispäevakut. Päevad kattuvad, aga mitte korralduspiirkonnad.

"Loomulikult peab tulek olema lihtne. Koduleheküljel on näha, mida tegema pean, kuidas kohale jõuan. Päevakud on tihti erinevates kohtades, kuskil võsaservas, metsas - meil ei ole oma staadioni, kus alati oleme," jätkas Tõnisson. "Peame tegema selle lihtsaks, et inimesel oleks lihtne kohale jõuda."

"Ei ole hirmus - puugid ja hundid - ei ole nii! Kompass ja kaart ei sega ka kedagi päevakust osa võtmast. Samas piirkonnas või kõrvuti asetsevates maakondades korraldajad konsulteerivad üksteisega, et ei satuks samale päevale. Põlva on teisipäeviti, Võru ja Valga on kolmapäeviti, Tartu neljapäeviti."

Kui harrastajad kasutavad juba aastaid elektroonilist märkesüsteemi, on Tallinna neljapäevakul jaanilaupäeval võimalik ka nn vana kooli meenutada. "Sel aastal tahame teha Kloostrimetsas vana retropäevaku, kus paneme kompostritega ja papitüki peale komposteerime," ütles Tõnisson.