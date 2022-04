Eesti jäätantsijad teevad kodus tiitlivõistluste debüüdi

Järgmisel nädalal kulmineerub iluuisutamise hooaeg Tallinnas toimuvate juunioride maailmameistrivõistlustega. Jäätantsutreener Lea Rand, kelle juhendamisel on Eesti iluuisutajad võitnud senise ainsa tiitlivõistluste medali, toob nüüd kodujääl starti järjekordse andeka paari.

Rand on Eesti edukaim jäätantsutreener, kelle pojad Kristjan ja Taavi sõitsid oma partneritega tema käe all välja meie jäätantsijate parimad tulemused tiitlivõistlustel. Nüüd teevad Lea juhendamisel oma tiitlivõistluste debüüdi 17-aastased Tallinna koolinoored Tatjana Bunina ja Ivan Kuznetsov. Nad on kiired, kerged, tehnilised nagu tänapäevane jäätants nõuab ning Lea juures treeninud koos juba üksteist aastat.

"Algusaastatel ma ei seganud neid arenemast. Lihtsalt ma ei seganud, sest nad olid nii fantastiliselt rõõmsameelsed ja proovisin ning proovin siiani seda säilitada," sõnas Rand ERR-ile. "Nüüd oleme lisanud tehnika juurde ja nad ei ole sugugi halvad. Nad on üsna heal tasemel paar."

Temperamentne Tatjana hakkas uisutama oma vanema õe Katerina Bunina eeskujul. "Tegelesin iluvõimlemisega, aga õde tegeles iluuisutamisega ja ma tahtsin ka tegeleda iluuisutamisega nagu õde ja sellepärast läksingi üksiksõitu," ütles Tatjana Bunina. "Pärast õde kutsuti jäätantsu ja ma ütlesin, et ma tahan ka väga jäätantsu ja siis tulingi siia."

EM-il ja MM-il võistelnud, kuid 2019. aasta järel sobiva partnerita jäänud Katerina Bunina seisab nüüd noorema õe treeningutel porte taga ja on oma karjääri jääl lõpetanud. "Jah, küll tükk aega otsisin partnerit ja praegu on ta pühendanud ennast õpingutele, aga ma ei lase teda nii lihtsalt vabaks ja loodan, et ta äkki hakkab kohtuniku ametit pidama," kommenteeris Rand.

Rahuliku ja kaalutleva iseloomuga Ivan Kuznetsov tegi esimesed uisupoognad pisipõnnina kodupõrandal sokkides. "Iluuisutamine on minu esimene sport. Ma nägin telekast, kui olin kolmene või neljane, iluuisutamist ja panin sokid jalga, sõitsin kodus ja ema otsustas, et uisutamine sobib," meenutas Kuznetsov.

Juunioride Eesti meistrid treenivad jääl kuuel korral nädalas. Lisaks on veel üldkehaline ettevalmistus, jõusaali ja koregraafia trennid. "See kõik on enda jaoks," tähtsustas Tatjana Bunina. "Meile meeldib ja seda saab hästi kooliga ühendada ja praegu kõik tuleb hästi välja."

Kodusel juunioride MM-il loodatakse eriti särada vabatantsus, mis on üles ehitatud Bondi teemale.