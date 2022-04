Vladimir Vassiljev: Paide pakkus meile väga hea väljakutse

Kohtumine näis lõppevat väravateta, kuigi teisel poolajal olid Paidel üldiselt paremad võimalused ja 90. minutil lõi Siim Luts ka latti. Kolmandal üleminutil murdis aga Paide karistusalasse Levadia vahetusmees Liliu ja leidis sealt Bogdan Vaštšuki, kes saatis palli kodumeeskonna puuri.

"Meil oli natuke teistsugune plaan, kus pidanuks rohkem ülekaalu tekitama. Aga Paide pakkus meile väga hea väljakutse, kuidas seda ruumi leida," sõnas Levadia treener Vladimir Vassiljev ERR-ile.

"Esimene poolaeg jäi teravusest puudu. Duellid ja söödud olid pehmed. Võib-olla väljak oli selline, et lõi jalad alt, aga pilt ei olnud selline nagu tahtsime. Riietusruumis tegime mõned ümberkorraldused ja vahetusmängijad andsid power'it tagasi. Viimased 15 minutit oli mängus hea tempo ja sellega võitsimegi."

"Me ei oodanud siit lihtsat võitu," jätkas Vassiljev. "Paide on hea võistkond, neil on palju individuaalset kvaliteeti."

"Teadsime, et midagi lihtsat ei ole ja mängueelsel koosolekul sai räägitud, et eelmisel aastal Nõmme Kalju vastu Zaka ristnurga värav 1:0... need ongi väga rasked mängud, kusagilt tuleb individuaalne kvaliteet välja ja täna Liliu seda tegigi. Lõi individuaalse kvaliteediga oma momendi ja lõime sealt värava."

Kuigi üleminutitel saadi kaotus, valmistab Paide peatreenerile Karel Voolaiule heameelt, et kaitses esineti väga tugevalt ja hästi. "Levadia-taolist võistkonda ei ole lihtne pidurdada. Üldplaanis sai võistkond sellega hakkama. Aga eks suurtes mängudes määravad väiksed detailid. Levadia kasutas hea võimaluse ära ja võttis võidu," sõnas ta.

Omadele tal etteheiteid polnud. "Praegu töötab võistkond treeningutel väga hästi. Keegi ei nukrutse. Me ei vaata tabelisse. Selge see, et liidrid on eest ära liikunud. Aga nii kaua kui võistkond töötab ja jälgib meie juhiseid nii nagu täna lõpuni välja, siis ei ole mul ühtki etteheidet."

"Usume sellesse, mida teeme ja proovime oma mängu nii hästi kui võimalik parandada ning voor-voorult suurtel kandadel püsida. Võimalik, et teisi vastaseid võites neile jälle lähemale ronida."