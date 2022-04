Hollandi ühepäevasõidu võitja selgitas alles fotofiniš, Laas katkestas

31-aastane Kwiatkowski ründas paarkümmend kilomeetrit enne lõppu ja tema väljakutse võttis vastu kõigest Cosnefroy, kes tegigi suurema osa tööst, sest Ineos Grenadiers võinuks mängida ka jälitajate seas olnud Thomas Pidcocki peale.

Lõpuheitluses suutis Kwiatkowski edestada 26-aastast prantslast vaid rattakummi paksuse jagu ja teenida Amstel Gold Race'ilt oma teise esikoha. Esimest korda triumfeeris poolakas sel võistlusel 2015. aastal.

It's all about believing! What a feeling Great job Team Amazing ride @BenoitCosnefroy



Thank You everyone who stood by me! @INEOSGrenadiers @Amstelgoldrace pic.twitter.com/08b5m2nh2V