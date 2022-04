Vaid kaks aastat jooksmisega tegelenud hollandlanna püstitas uue maratoni rahvusrekordi

Tähelepanuväärne oli juba Brinkmani maratonidebüüt eelmise aasta detsembris, kui Valencias jooksis ta 2:26.34, mis oli Hollandi läbi aegade kolmas aeg.

28-aastane Šveitsis elav endine hokimängija, kes teeb doktoritööd geofüüsikas, liitus 2020. aastal rahvusvahelise NN Running Teamiga, mida esindab olümpiavõitja ja maailmarekordimees Eliud Kipchoge.

Enne pandeemiat treenis Brinkman kohalikus amatöörhokiklubis ja jooksis kaks-kolm korda nädalas. Kõrgliiga jaoks ta piisavalt heaks ei osutunud. Tema jooksuringid hakkasid minema aina pikemaks ning ilma treenerita jooksis ta juba mõne aja pärast sada kilomeetrit nädalas.

Rotterdami maratonil tõestas Brinkman, et suudab survele vastu pidada. Ta jooksis lõdvestunult, lehvitas teel isegi tuttavatele publikust ja hoidis ühtlast tempot.

Enne uue rahvusrekordi jooksmist sõnas ta, et pole kiire arenguga veel ära harjunud. "Ma tunnen end ikka natuke nagu harrastusjooksja. Nii palju on muutunud. See on võimas," rääkis Brinkman.

Rotterdami maratoni võitis naiste arvestuses etiooplanna Haven Hailu ajaga 2:22.01.