WA asutas fondi Ukraina kergejõustiklaste toetamiseks

Fondi eesmärk on tagada, et Ukraina eliitvõistlejad ja nende tugipersonal saaksid edukalt edasi treenida ning kvalifitseeruda ja osaleda MM-võistlustel.

WA usub, et sel aastal võib rahalist toetust vajada koguni 100 Ukraina sportlast.

Fondi raames saavad toetust taotleda kaks gruppi inimesi, esimene grupp on sportlased ja teine ​​sportlaste võtmeisikud ja lähimad pereliikmed.

WA on määratlenud, et esimene grupp on Ukraina kergejõustikuliiduga seotud sportlased, kes on kvalifitseerunud, kellel on usutav võimalus kvalifitseeruda või kes kavatsevad osaleda mõnel MM-võistlusel kuni fondi sulgemiseni määratud kuupäevani 31. detsembril 2023.

Teine rühm on sportlaste määratud treener või meeskonna juht, lisaks sportlaste vanemad, abikaasad ja nendega koos elavad lapsed.

"On õige, et kergejõustikukogukond toetab Ukraina sportlasi, kes on sattunud sellesse kohutavasse olukorda ja vajavad meie abi, et jätkata treenimist ja võistlemist," ütles rahvusvahelise kergejõustikuliidu juht Sebastian Coe.

Sportlasi aidatakse registreerimis-, elamis- ja majutuskuludega, samuti koolitusmaterjalide ja -varustuse rahastamisel. Veel toetatakse neid reisimise ja majutusega MM-valikvõistlustel ning samuti põhivõistlustel, kui seda pole juba tagatud.

WA, IAF ja Teemantliiga liikmed on fondi avanud, annetades kokku 175 000 eurot.