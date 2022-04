Red Bulli meeskonna juht Horner: olukord on lootusetult masendav

Pühapäeval võitis Ferrari piloot Charles Leclerc Austraalia etapi, edestades enam kui 20 sekundiga Sergio Perezit (Red Bull). Verstappen pidi võistluse tehnilise rikke tõttu katkestama juba 39. ringil.

Red Bull on nüüdseks kolme esimese etapiga katkestanud kolm korda, kusjuures nii Verstappen kui ka Perez ei suutnud hooaja avavõistlust Bahreinis lõpetada.

Ferrari on konstruktorite arvestuses kolmandal kohal olevast Red Bullist 49 punkti kaugusel. Teisel real on Mercedes, kelle edu Red Bulli ees on kümme punkti.

"Lootusetult masendav. Ma arvan nagu Max ütles, et meil polnud täna Charlesiga võidusõitmiseks piisavalt tempot, nad olid omaette liigas," sõnas Horner. "Aga masendav, et neid punkte ei koguta. Me ei saa katkestamisi vastu võtta, kuid peame mõistma, milles on probleem ja sellega tegelema," lisas ta.

Red Bull süüdistas Bahreinis katkestamiste osas kütusesüsteemi ja Horner kahtlustab, et Verstappeni rike Austraalias võib olla seotud samuti sama probleemiga.

Kuna Verstappen pole sel hooajal punkte saanud juba kahelt etapilt, on ta langenud üldarvestuses kuuendaks, liider Leclerist jääb ta maha 46 punktiga.

"Oleme juba miile maas, nii et ma ei taha praegu isegi meistrivõistlustele mõelda," sõnas Verstappen. "Ma arvan, et olulisem on sõidud lõpetada. Muidugi oli täna üldiselt jälle halb päev. Kuid me ei lõpetanud isegi võistlust, nii et see on üsna masendav ja vastuvõetamatu," lisas ta.