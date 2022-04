Zirk tuli Stockholmi lahtistel võistlustel viiendaks, finaal osutus väga kõrgetasemeliseks

"Peale kahte puhkepäeva sai minu Euroopa turnee jätku Swim Open Stockholm võistlusega. Täna oli minu kavas ainult 400 m vabalt, mis oli juba ette teada tulemas väga kõrge tasemega. Ütlen seda sellepärast, et näiteks ülesandmiste põhjal oli minu OM-il ujutud 15. koha aeg alles seitsmes. See tähendas, et pidin hommikul korraliku ujumise tegema, et üldse finaali pääseda," kirjutas Zirk Facebookis. Eestlane sai finaali jõudmisega hakkama, aeg 3.51,41 viis ta edasi viiendana.

"Õhtune finaal oli arvatavasti jooksva ujumisaasta maailma kõige kõrgetasemelisem vahetus seni," märkis Zirk. Võidu võttis sakslane Lukas Märtens läbi aegade paremuselt kaheksanda tulemusega (3.41,60). Zirk tõi välja, et sellise ajaga oleks Tokyo OM-il võitnud rohkem kui 1,5 sekundilise eduga.

Eestlane ise lõpetas ajaga 3.50,54, mis on tema karjääri paremuselt viies resultaat. "Pean tõdema, et tihe võistlusgraafik on oma töö teinud ning keha pole enam nii värske kui mõned päevad tagasi. Finaali viimane lõpetas ajaga 3.51,68 (857 FINA punkti), mis näitab samuti, kui kõrge oli tänane tase," kirjutas Zirk.

Pühapäevasest 200 m vabaltujumisest Zirk osa ei võta, kuna keskendub esmaspäeval toimuvale 200 m liblikale. Veel on ta ennast üles andnud teisipäevasele 800 m vabaltujumisele.