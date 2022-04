Üleminutite värav tõi Levadiale võidu Paide üle

Kohtumine näis lõppevat väravateta, kuigi teisel poolajal olid Paidel üldiselt paremad võimalused ja 90. minutil lõi Siim Luts ka latti.

Kolmandal üleminutil murdis aga Paide karistusalasse Levadia vahetusmees Liliu ja leidis sealt Bogdan Vaštšuki, kes saatis palli kodumeeskonna puuri.

Päeva esimeses kohtumises oli Nõmme Kalju FC kodus üle JK Tallinna Kalevist 2:1 (28. Igor Subbotin, 33. Kaspar Paur - 45+2. Foday Trawally).

Tallinna FC Flora on võitnud tänavu kõik kuus ja Levadia kõik viis senipeetud kohtumist. Nõmme Kalju FC-l on kirjas viis võitu ja üks kaotus, Paidel aga kolm võitu ja kolm kaotust.

Enne mängu:

Eelmisel hooajal võitis esimese omavahelise mängu Paide koguni 4:0, kuid ülejäänud kolmes mängus näitas paremust Levadia (2:1; 3:0; 1:0).

Paide on seni oma mõlemad kodumängud kaotanud, Levadia on võõrsil pidanud ühe kohtumise, mille nad võitsid. Tabelis leiab Levadia hetkel 12 punktiga teiselt realt, olles koos Tallinna Kaleviga koroona tõttu ühe mängu vähem pidanud. Paide on üheksa punktiga neljas, sama palju punkte on ka talle järgneval Narva Transil.