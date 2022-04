TÄNA OTSE | Kas Paide saab kodus jagu valitsevast Eesti meistrist?

Eelmisel hooajal võitis esimese omavahelise mängu Paide koguni 4:0, kuid ülejäänud kolmes mängus näitas paremust Levadia (2:1; 3:0; 1:0).

Paide on seni oma mõlemad kodumängud kaotanud, Levadia on võõrsil pidanud ühe kohtumise, mille nad võitsid. Tabelis leiab Levadia hetkel 12 punktiga teiselt realt, olles koos Tallinna Kaleviga koroona tõttu ühe mängu vähem pidanud. Paide on ühkesa punktiga neljas, sama palju punkte on ka talle järgneval Narva Transil.