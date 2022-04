Trans alistas kindlalt Vapruse, Tammeka sai jagu Kuressaarest

Narva Transi ja Pärnu Vapruse vahelises kohtumises asus Trans juhtima 18. minutil, kui karistuslöögist oli täpne Deniss Dedetško. Kohtumise ülejäänud kolm väravat sündisid kõik teisel poolajal. 73. minutil sai Pärnu söödueksimuse järel värava kirja Gleb Pevtsov ning Narva asus 2:0 juhtima. Resultatiivset lööki näitas ka ukrainlasest debütant Volodõmõr Prõjomovi, kes Narva kasuks viimase värava lõi. Peale 90. mänguminutit teenis Pärnu penalti, mille Aleksei Matrossovi kindlalt väravavahi selja taha suunas. Lõppseisuga 3:1 võttis kolm punkti endaga kaasa Narva.

Tammeka ja Kuressaare vahelises kohtumises nägi mängu ainsat väravat 16. mänguminutil, kui kodutiimist oli resultatiivne Sander Kapper.

Narva Transi leiab mängu järel üheksa punktiga tabeli viiendalt realt. Sama palju punkte on ka neljandal kohal oleval Paide Linnameeskonnal. Transile järgneb seitsme punktiga Tammeka, kellel on sama palju punkte Kuressaarega. Pärnu Vaprus on seni võitnud vaid ühe kohtumise, kolme punktiga asub tiim kaheksandal kohal.

Kuuendas voorus on pidada veel kaks kohtumist. Pühapäeval lähevad kell 14.30 omavahel vastamisi Nõmme Kalju ja Tallinna Kalev ning kell 17.15 Paide Linnameeskond ja Tallinna FCI Levadia. Viimast kohtumist koos stuudiojuttudega saab vaadata ETV2 vahendusel algusega kell 16.45.