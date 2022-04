Tallinnas medalile tulnud 16-aastane iluuisutaja tegi tippspordiga lõpparve

Märtsi lõpus toimunud iluuisutamise MM-il naiste üksiksõidus pronksmedali võitnud ja Pekingi taliolümpiamängudel seitsmenda koha saavutanud Liu kavatseb edaspidi keskenduda õpingutele.

"Ma alustasin uisutamisega viieaastaselt, seega olen jääl olnud 11 aastat ja need on olnud pöörased 11 aastat. Olen tänu sellele saanud väga palju sõpru ja loonud mälestusi, mis jäävad mulle ülejäänud eluks. Ausalt öeldes poleks ma kunagi arvanud, et suudan nii palju saavutada. Ma olen rahul sellega, kuidas minu karjäär on kulgenud. Nüüd lähen oma eluga edasi. Ilmselt veedan kogu oma vaba aja pere ja sõpradega ning tegelen õpingutega," kirjutas Liu ühismeedias.

Kaks aastat tagasi Tallinnas toimunud juunioride MM-il pronksmedali võitnud ameeriklanna krooniti kahel korral ka USA meistriks. Esimese tiitli võitis ta 13-aastaselt, olles sellega ajaloo noorim USA iluuisutamise meister.