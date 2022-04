Pohlak tagasiastumisest: see oleks pigem reetmine või alla andmine

Meie jalgpallikoondis kukkus Rahvuste liigas Euroopa seitsme kõige nõrgema sekka. Kas jalgpalliliit on selle põhjuseid otsinud ja mis te leidnud olete?

Loomulikult on nõrgemasse liigasse kukkumine ebameeldiv, aga ka meile endile oli tagantjärele üllatav, et meie koondises olid mõlema mängu ajal haigestunud mängijad. Ainult viis enam kui 20-st mängijast olid terved. Mina kiidan heaks sellise lähenemise, et meeskond ei soovinud seda mängude ajal avaldada. On selge, et see mõjutas mängude tulemusi väga tugevalt.

Samamoodi ei käi hästi ka noortekoondiste käsi ehk ka järelkasvu peale väga loota ei saa. Kas mingit põhjalikumat reformi või raputust olete kaalunud?

Kui me umbes kaks aastat tagasi rääksime sinuga samamoodi Eesti koondise nii-öelda mustast august, siis toona oli põhjus väga selge. Meil oli selline auk 90ndate alguses sündinud mängijates, mis oli tingitud sellest, et nõukogude aja viimane treenerite põlvkond oli lõpetanud oma töö ja uus põlvkond treenereid oli alles peale tulemas. Tol hetkel ma kirjeldasin samamoodi, et pigem oleme teel välja sellest mustast august.

Esimesel mängul Küprosega andsid fännid koondisele üle jalgpalligeeniuse auhinna eelmise aasta tulemuste eest. Ühtlasi jõudis eelmisel aastal Eesti klubi esmakordselt Euroopa klubivõistluste grupiturniirile. Seega ma julgeksin ikkagi öelda, et see, mis praegu juhtus, oli selline ühekordne õnnetus, mille põhjuseid me teame.

Kui rahul oled Sina Thomas Häberli tööga?

Väga selgelt on näha, kuidas koondis eelmisel aastal kasvas. See, kuidas ta ehitas uue koondise üles rõõmustas nii mängijaid kui ka fänne. Thomas on viimane inimene, keda selles olukorras peaks nii-öelda maha laskma. Ta on endast andnud kõik, aga viimastes mängudes langesid halvad asjaolud kokku. Loomulikult tuleb tõdeda, et meie uus tõus on üsna õbluke ja õrnadel jalgadel.

Lõpetuseks, mida vastad viimasel ajal kõlanud üleskutsetele, et peaksid ameti maha panema ja presidendi kohalt tagasi astuma?

Ausalt öeldes ma sellele mõelnud ei ole. Minu arvates oleks tagasi astumine pigem reetmine või alla andmine või vastutusest kõrvale hiilimine. Koos kõikide klubidega oleme sellises jalgpalli üles ehitamise protsessis ja kes teine tajub seda paremini kui needsamad klubid. Selle teema puhul minu jaoks erilist mõttekohta ei ole.

Aivar Pohlak, aitäh selle intervjuu eest.