U-18 koondise treener: on väga oluline, et saaksime selliseid mänge mängida

Eesti noortekoondis võitis Tallinnas Tondiraba jäähallis toimunud MM-võistluste teise divisjoni A-grupi turniiril viiest vastasest neli. Pärast reede õhtul saadud valusat 1:2 kaotust Lõuna-Koreale, võideti turniiri viimases mängus Serbia suurelt 7:0.

Väravatest kahe autoriks oli Erik Potšinok, ühe lisasid Nikita Stepanov, Erik Nevolainen, David Timofejev, Johannes Tammeorg ja Deniss Kontseus. Kui esimene kolmandik võideti vaid 1:0, siis teisel perioodil visati neli ja viimasel veel kaks väravat.

"Esimesel perioodil me ei mänginud nii nagu planeerisime. Aga teisel ja kolmandal kolmandikul läks paremini ja saime väravad kirja," rääkis ründaja Marek Potšinok. "Kindlasti oleks saanud paremini. Eilne valus kaotus: sellest oli raske üle saada. Nii vaimselt kui füüsiliselt oli täna raske mängida," lisas kaitsja Konrad Kudeviita.

Koondise peatreeneri Balint Fekti hinnangul mängis noortekoondis hea turniiri nii mänguliselt kui ka taktikaliselt. Ungarlasest treeneri sõnul vajaks noored rohkem just selliseid hea tempoga ja keerulisi mänge nagu reede õhtul Lõuna-Koreaga, kus tuli lõpusekundeil napp kaotus.

"Seal ei ole aega oodata ega mõelda, peab kiiresti otsustama. Just sellisest kiirusest räägin. See on väga oluline, et meie mängijad saaksid selliseid mänge mängida," ütles Fekti.

23-st koondise mängijast jõudsid turniiril kas värava või söödupunktini 16. Parimad olid kümme punkti kogunud Erik Potšinok ja Eesti koondise turniiri parimaks mängijaks valitud Deniss Kontseus.