Bayern oli Klavani endise koduklubi vastu suurtes raskustes

Koduväljakul mänginud Bayern suutis Augsburgi väravaluku lahti muukida alles 82. minutil, kui Robert Lewandowski realiseeris VAR-i abil määratud penalti ja lõi oma 32. värava tänavusel liigahooajal. Kusjuures esimesel poolajal ei teinud Bayern ühtegi pealelööki raamidesse, vahendab Soccernet.

Võiduga jõudis märgilise tähiseni Thomas Müller, kes teenis oma 300. Bundesliga võidu. Ükski teine väljakumängija pole Bundesliga ajaloos nii palju mänge võitnud.

️ Another 3⃣ points for @FCBayernEN in front of a full house at the Allianz Arena and win number 3⃣0⃣0⃣ for @EsMuellerT_. ️#FCBFCA | #BLMatchday pic.twitter.com/EpuTAUQCcE