Traagilises õnnetuses hukkus NFL-i mängujuht

Esialgsetel andmetel sai Haskinsi autol kiirteel bensiin otsa ja ta oli sunnitud tee ääres peatuma. Haskins sai autost väljudes mööduvalt autolt löögi ja suri saadud vigastustesse.

"Ma olen Dwayne Haskinsi kahetsusväärse lahkumise järel rusutud ja sõnatu. Temast sai kiiresti Steelersi pere liige ja ta oli üks meie eeskujulikumaid mängijaid nii väljakul kui ka kogukonnas. Dwayne oli suurepärane meeskonnakaaslane, kuid veelgi suurem sõber paljudele. Olen tõeliselt murtud. Meie mõtted ja palved on sel raskel ajal koos tema naise Kalabryaga ja kogu tema perega," teatas Steelersi peatreener Mike Tomlin.

Haskins valiti 2019. aastal NFL-i draft'i 15. valikuna Washington Commandersi (toona Washington Redskins - toim) poolt, kuid mitmete erinevate probleemide tõttu otsustas Washington 2020. aasta lõpus tema teenetest loobuda. Eelmise aasta alguses liitus ta Pittsburgh Steelersiga ning konkureeris tulevaks hooajaks meeskonna põhimängujuhi kohale.

The NFL family mourns the tragic loss of Dwayne Haskins and we extend our deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/Ilf1LGzrPr