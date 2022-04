Lõiv alustas MK-hooaega Brasiilias lühirajasõidu 17. kohaga

Ferrand Prevot (19.55) alistas tihedas lõpuheitluses vaid ühe sekundiga austerlanna Laura Stiggeri (Specialized Factory Racing) ja inglanna Evie Richardsi (Trek Factory Racing XC). Lõiv jäi võitjast maha 53 sekundiga.

"Esimese maailma karika stardi ajal on ikka natuke rohkem närvi sees kui muidu. Lisaks sellele on Brasiilias üpris rasked ilmaolud - kuumus ja niiskus teevad oma töö juba enne starti," rääkis Lõiv peale võistlust. "Tegin kaks viga juba sõidu alguses - ei saanud pedaali kinni ja libisesin natuke ühe juurika peal. Seega vajusin üpris taha ja pidin hakkama töötama, et ettepoole saada. Antud rada arvestades jõudsin isegi päris heale positsioonile."

Meeste klassis sai Hatherly ühe sekundiga jagu šveitslasest Thomas Litscherist (Kross Orlen Cycling Team) ja kahe sekundiga prantslasest Maxime Marotte'st (Santa Cruz FSA MTB Pro Team). MK-sarja esimene olümpiakross (XCO) sõidetakse pühapäeval.