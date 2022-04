Hokiliit kutsub trenni teismelisi tüdrukuid

"Meil on plaanis panna kahe aasta pärast kokku ka U-18 tüdrukute koondis. See aasta, kui naiste liigas hooaeg läbi saab, siis teemegi laagri tüdrukutele, kutsume rahva kokku ja läheme sõpruskohtumisele Soome, et vaadata, mis seltskond on," lausus alaliidu juhatuse liige Kristi Seppa ERR-ile.

"Siit ongi üleskutse kõikidele tüdrukutele vanuses 13-16 - tulge kõik hokitrenni! Praktika on näidanud, et tublid tüdrukud, kes trenni teevad, suudavad ühe-kahe aastaga treenida ennast koondise tasemele."