Norra klubi võidumängus Roma üle keesid pinged üle, UEFA uurib juhtunut

Samad meeskonnad olid vastamisi ka alagrupis ja siis saavutas Bodö/Glimt koduväljakul ootamatult suure 6:1 võidu. Itaalia suurklubi pandi teistkordselt paika veerandfinaali avamängus, mis võideti neljapäeva õhtul tulemusega 2:1.

Norra meeskonna teatel ründas vastaste väravavahtide treener Nuno Santos nende peatreener Kjetil Knutsenilt. Roma klubi kapten Lorenzo Pellegrini näeb asju aga teistpidi.

Bodö/Glimt avaldas reedel teate, kus nimetab tülinorijaks Romat. "Tõestatud mängureeglite rikkumine on see, et Roma väravavahtide treener väljus reeglitevastaselt tehnilisest alast ning ahistas Knutsenit pidevalt nii verbaalselt kui ka žestidega," kirjutati avalduses.

"Glimt andis sellest mitut puhku teada nii neljandale kohtunikule kui ka UEFA delegaadile. Kaebusi ei võetud kuulda ja Roma väravavahtide treeneril lubati oma käitumisega takistamatult jätkata."

Knutsen lisas: "Kõik kulmineerus väljakule viivas tunnelis füüsilise kallaletungiga. Olen loomu poolest nii rahulik, et tavaliselt oleksin eemale tõmbunud. Sel juhul rünnati mind aga füüsiliselt. Ta [Santos] krabas mind kõrist ja lükkas vastu seina. Oli täiesti loomulik, et pidin end seejärel kaitsma."

Roma kapten Pellegrini mäletab juhtunut teistmoodi. "Isegi nende peatreener ründas meie väravavahtide treener Nuno Santost," lausus ta telekanalile Sky Sport Italia. "Ma arvan, et see solvab võistlust. Ma arvan, et see solvab ka Roomat ja roomlasi."

"Ausalt öeldes olen ma endiselt vapustatud sellest, mida just nägin ja see on täiesti häbiväärne. Nüüd tahame Bodö välja lülitada, ka sellepärast, mis juhtus platsi kõrval."

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) on juhtunust teadlik ja alustanud juurdlust. Bödo/Glimt soovib aga, et UEFA kindlasti avalikustaks ühe asitõendi, mis nende sõnul räägib Knutseni kasuks.

"Roma pommitab meediat ebatõdedega, katsudes nii ebasportlikku käitumist varjata," lisati omalt poolt. "Glimt teab, et intsidendist on olemas video, mis näitab Roma taustajõu rünnakut Knutsenile. Klubi on seda videot näinud. Me nõuame, et UEFA avalikustaks video."

Bodö/Glimt lisas, et juhtunust planeeritakse ka politseisse teada, aga kohalike võimude teatel ei ole nad veel avaldust saanud.