Kahekordse MM-kulla näpunäiteid kuulav Heil: siin treenides silm särab

Juba sügisel alustas Eesti kõigi aegade edetabelis 19.81-ga seitsmendal kohal olev Heil koostööd kahekordse sisemaailmameistri, ameeriklase Ryan Whitingiga, kelle isiklik rekord on 22.35.

Esialgu juhendas Whiting Heili kaugjuhtimise teel, kuid märtsi alguses avanes Heilil lõpuks võimalus minna USA-sse. Phoenixis treenib Heil aprilli keskpaigani, aga plaanib veel enne suvehooaja tähtsamaid võistlusi USA-sse tagasi minna. Samal ajal jätkab Heil koostööd Indrek Tustitiga. Rhyan Whitingi nimekaim õpilane on 22.44 tõuganud Darrell Hill. 24-aastase Heili sõnul oli eelmine, väga raske aasta mitmes mõttes õpetlik.

"Täna ma olen oluliselt ettevaatlikum ükskõik mida jõusaalis treeningutel tehes. Tehnilised sooritused on rohkem läbi mõeldud, liiga rutakat tegutsemist ei ole. Sealt on palju kaasa võtta, peab olema kannatlikkust ja ei tasu kohe kiirustada," rääkis Heil Vikerraadiole.

"Jõunäitajatega olen jõudnud oma elu parima füüsilise vormi juurde. On võib-olla mõningad harjutused, mida me Indrekuga ei ole veel igaks juhuks teinud, aga need ei ole nii suure tähtsusega harjutused. 99 protsenti harjutustest ma saan teha," lisas Heil.

"Pärast seda keerulist aega oli peas nii palju mõtteid ja tundsin, et mingit muudatust oleks vaja. Olin pikalt jälginud, et Ryan pakub online coaching'ut ja et tal on profigrupp Arizonas. Nii kui mul see mõte pähe tuli, võtsin temaga suhteliselt kiiresti ühendust ja nii see on läinud," selgitas Heil USA-sse kolimise tagamaid.

Heili sõnul on ookeani taga oluliselt vähenenud Eestis harjumuseks saanud tõukekoormus. "Suures pildis on kuulitõuge ikkagi kuulitõuge, aga mind üllatas siin ehk kõige rohkem see, et treeningud on oluliselt lühemad ja konkreetsemad. Totaalselt midagi muutma ei hakanud, jätkan sama mudelit, mida olen aastaid teinud - küll väikeste parandustega. Teeme järk-järgult tööd nüansside kallal, totaalset tükk-tüki haaval tehnika lahti võtmist pole olnud," rääks Heil.

"Nägu on siin treenides naerul, seda oli vaja. Olin üldse päris pikalt tundnud puudust kellegagi koos treenimisest ja siin koos maailma parimate kuulitõukajatega koos treenida on väga suur asi. Seda tuleb kindlasti võimalikult hästi ära kasutada. Siin treenimine on taas silma särama pannud," kinnitas Heil. "Eks õppimist on, nelja nädala jooksul oleme suutnud teha parandusi ja läinud selle laagriga paremuse poole. Kindlasti on asju, mille kallal tuleb edasi töötada. Aprilli keskel jõuan Eestisse tagasi, plaan on tulla mai esimesel nädalal tagasi USA-sse, et anda viimane lihv eesootavaks hooajaks."