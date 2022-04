Tammega Ukraina kõrgliigaklubis treeninud ründaja liitus Transiga

Koževnikov sündis Poltavas ja omandas jalgpallihariduse sealses Vorskla klubis, aga kolis seejärel Mariupolisse, kelle ridades tegi 2020. aasta sügisel Ukraina kõrgliigas debüüdi. Ta naasis samal hooajal Vorsklasse, kelle eest sekkus ühes liigamängus vahetusest, kirjutab Soccernet.ee.

Ta osales koos Joonas Tammega ka Vorskla treeningutel, aga mitte Bogdan Vaštšukiga, sest ta alustas tänavust hooaega laenulepingu alusel Ukraina esiliiga meeskonnas.

Koževnikov on Eestis olnud kuu aega ja esialgu osales ründaja Esiliiga klubi Ida-Virumaa Alliance'i treeningutel, aga liikus sealt edasi Transi, kus allkirjastas ka lepingu. Ta eelistab mängida ründaja või ründava poolkaitsja kohal, aga saab enda sõnul hakkama ka äärel. "Siiani mulle kõik meeldib, treeningud on suurepärased, tempo kiire, pall liigub kiiresti ja mängijad on kvaliteetsed," kiitis Koževnikov.