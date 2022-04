TÄNA | Eesti naiste jalgpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Kreekat

Eesti ja Kreeka kuuluvad MM-valiksarja Euroopa tsoonis I-valikgruppi. Eestlannad on kaotanud kõik viis senist mängu väravate vahega 0:26, Kreekal on kaks võitu, üks viik ja kolm kaotust. Gruppi juhib täiseduga Prantsusmaa, Walesil on 13 ja Sloveenial 11 punkti. Kolm päeva hiljem, 12. aprillil, kohtub Eesti Kreekaga võõrsil.

Lisaks saavad mängu eel jalgpalliliidult tunnustuse Signy Aarna ja Kristina Bannikova, kellel täitus möödunud aastal sinisärgis vastavalt 100 ja 75 ametlikku kohtumist. Tänase naiste koondise MM-valikmängu eel antakse mõlemale mängijale üle tunnustus.

100 kohtumisega Eesti koondise särgis 26 väravat löönud Signy Aarna debüteeris 2. novembril 2007, kui Eesti teenis 3:2 võidu lõunanaabri Läti üle. Aarna on kahel korral – aastal 2011 ja 2015 – valitud Eesti aasta naisjalgpalluriks ning teenis 2010. aastal naiste Meistriliiga parima mängija tiitli.

Eesti klubidest on Aarna esindanud Põlva FC Lootose värve ning tema väliskarjäär algas 2014. aastal, mil ta siirdus Soome klubisse Kuopio Pallokissat. Alates 2018. aastast kuulub Aarna Åland Unitedi ridadesse, kus mängib koos koondisekaaslase Pille Raadikuga.

Tänaseks juba 82-kordne internatsionaal Kristina Bannikova teenis 2020. aastal ajaloo esimese Annika, millega auhinnatakse naiste koondise aasta ilusaimat väravat. Samal aastal valiti ta ka aasta naisjalgpalluriks ning naiste Meistriliiga parimaks mängijaks. Eesti naiste koondises tegi Bannikova debüüdi 20. märtsil 2013, kui kuulus põhikoosseisu 1:1 viigimängus Luksemburgiga.

30-aastase Bannikova jalgpallitee algas Tartu JK Tammekast ning 2013. aastal liitus ta Pärnu JK-ga. Viis aastat hiljem lõi Bannikova käed Itaalia Serie B klubi Napoli CF-iga, kelle särgis pidas 21 kohtumist ja lõi ühe värava. Alates 2020. aasta hooajast esindab Bannikova Eesti naiste Meistriliigas Pärnu JK Vapruse värve.

Eesti koondise koosseis mängudeks Kreekaga:

Väravavahid

Karina Kork (23.02.1995) – IFK Kalmar (SWE) 21/0

Karina Piirimaa (30.08.2000) – Põlva FC Lootos 0/0

Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

Inna Zlidnis (18.04.1990) – Ferencvárosi TC (HUN) 90/0

Pille Raadik (12.02.1987) – Åland United (FIN) 88/0

Berle Brant (26.09.1989) – Saku Sporting 25/1

Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 19/0

Maria Orav (07.04.1996) – Tallinna JK Kalev 12/0

Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Sporting Charleroi (BEL) 10/0

Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 4/0

Eva-Maria Kriisa (23.02.2000) – Saku Sporting 2/0

Kreete Õun (25.05.2001) – Tartu JK Tammeka 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Signy Aarna (04.10.1990) – Aland United (FIN) 100/26

Kristina Bannikova (15.06.1991) – Pärnu JK Vaprus 82/6

Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 56/1

Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 51/2

Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 46/3

Merily Toom (20.08.1994) – Saku Sporting 36/1

Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 27/1

Emma Treiberg (19.11.2000) – JK Tallinna Kalev 20/0

Liisa Merisalu (15.01.2002) – FC Espoo (FIN) 16/1

Grete Daut (04.01.2000) – Saku Sporting 12/0

Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 8/1

Getter Saar (09.11.1999) – Tallinna FC Flora 5/0

Anett Kadastu (25.09.1997) – JK Tallinna Kalev 1/0