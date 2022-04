EOK peale vihane Oja: miks peaksin jätkama, kui vaip jalge alt tõmmatakse?

Alates 1. aprillist kuuluvad laskesuusatajatest Eesti olümpiakomitee Team Estoniasse täiskasvanute koondises võistlevad Tuuli Tomingas ja Susan Külm ning noorte seas osalevad Mehis Udam, Jakob Kulbin, Markus Rene Epner, Tuudor Palm, Lisbeth Liiv, Demi Heinsoo, Joosep Perv, Mark Markos Kehva ja Ivar Všivtsev.

See tähendab, et Team Estonia toetuseta jäävad ka kõik Eesti meeslaskesuusatajad ning lisaks Ojale veel ka Johanna Talihärm. Külm ja Tomingas on Team Estonia C-taseme sportlased ehk olümpiakandidaadid, kelle ettevalmistustoetuseks on 1000 eurot kuus.

"Ma hetkel ei oskagi öelda, milline Eesti laskesuusakoondise tulevik välja hakkab nägema, aga üks on kindel: selleks, et sõita teates kaheksas koht ja tulevikus see ka üle sõita, on vaja vaid kahte sportlast," kirjutas Oja neljapäeval oma Instagramis. "Hea on tõdeda, et meie kõigi tulemusi ja panuseid on märgatud. Tõsiselt vahva on rabeleda rahvusvahelistel võistlustel ja saada ka MK-punkte, aga siiski mitte olla piisav," lisas Oja.

"Üks asi on jääda ilma ettevalmistustoetusest, aga lisaks pole meid enam ka Team Estonias, millega kaovad kõik tugiteenused, näiteks tervisekontroll, vereanalüüsid, füsioteraapia jne.," jätkas Oja. "Kui varasemalt olin oma jätkamises kindel, siis ma ei tea, miks seda enam kaaluma peaksin, kui Eesti olümpiakomitee niimoodi vaiba jalgade alt tõmbab."

"Isegi, kui keegi mulle neid kriteeriume selgitaks, on mul kõigele teatud valiku puhul vastulause olemas, olgu selleks vanus, siin või seal tehtud tulemus: mul on kõigis olukordades ette anda nimi, kes sportlikust printsiibist lähtudes peaks olema eelisjärjekorras," kirjutas Oja. "Kuni pole ette näidata paremat tulemust, siis sorry, aga tubliks või potentsiaalikaks olemine ei ole piisav, kui sa pole just väga noor. Kes ütleb, kes on piisavalt lootustandev, ilmselgelt mitte koondise peatreener? Kui teise tulemused on paremad, siis ma ei saa aru, kuidas tema siis potentsiaalikas pole."

Pekingi taliolümpial käinud Oja juhtis tähelepanu olümpiakomitee kodulehel toetuste kategoorias olevale lõigule, kus on kirjas, et olümpiaettevalmistuse toetuste eesmärk on tagada olümpiamängude koondisesse nimetatud või sinna pürgivatele tippsportlastele treeningettevalmistuse kulude katmine (sh tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustatavad toetused), olümpiamängudeks ettevalmistust juhtivate treenerite kindlustamine töötasuga ja meditsiinilise teenindamise süsteemi ning antidopingualase tegevuse toimimine.

"Ühesõnaga laskesuusatajate olümpiamängude ettevalmistust hakkab juhtima eratiimi treener, ma ei tea, mida rahvuskoondis tegema hakkab või miks see üldse eksisteerib. Teiseks ei ole ma enam olümpiale pürgiv sportlane... ja ma siin mõtlesin, et teen aasta, kaks või terve OM-tsükli! Ilmselged märgid su oma riigi olümpiakomiteelt, Regina," kirjutas Oja.