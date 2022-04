U-20 võrkpallikoondis alustab Bulgaarias Meresaare käe all EM-valikturniiri

Eesti meeskond kuulub F-alagruppi, kus meie vastaseks on võõrustajad, Taani ja Holland. Kõik mängud on otsepildis nähtavad Eurovolley.TV vahendusel.

Kokku on seitse alagruppi, otse finaalturniirile pääsevad alagruppide võitjad. Peale võitjate pääsevad kõigi alagruppide peale kaheksa paremuselt järgmist meeskonda kolmandasse ringi.

Peatreener Argo Meresaar tunneb eelkõige heameelt selle üle, et üle kahe aasta saab koondis taas mängida. "Selle koondisega pole me koroona tõttu kaks aastat saanud mängida, seega on mul lihtsalt hea meel, et poisid saavad lõpuks platsile. Et mängupaus on ka vastastel olnud, siis nende kohta ka suurt midagi ei tea. Esimene mäng on Hollandiga ja eks sel päeval saab ka teisi meeskondi näha ja mingi pildi ette. Taanit oleme kunagi võitnud, seega neist tahaks kindlasti jagu saada," kommenteeris Meresaar.

Eesti koondises on haiguste tõttu ka mõned puudujad. "Kaks tempomeest jäid viimasel hetkel eemale haigestumise tõttu, üks neist ainus meistriliigas mänginud mees Remo Torn. Aga läheme selle tiimiga, kes meil on ja suuri pingeid poistele ei pane, tahan luua positiivse õhkkonna ja näha julget võrkpalli, kaotada pole meil midagi. Servil läheme riskeerivalt peale, selliseid mehi meil on, kes hea serviga võiks vastast survestada õnnestumise korral."

Koondis on Audenteses treeninud alates esmaspäevast. Kuu aega tagasi peeti lätlastega ka kaks kontrollmängu. "Sealt saime oma seisust pildi ette, mis on nõrgemad kohad ja millele tähelepanu pöörata," lisas peatreener.

Eesti koondise koosseis valikturniiril: Kaspar Vider, Egert Roodi, Martin Voit, Jasper Laus, Krister Õun, Richard Murak, Hendrik Luuken, Markus Andreas Tamm, Jan Stog, Robin Kahu, Jasper Frey, Joosep Põldma.

Peatreener Argo Meresaar, abitreener Marko Vantsi, statistik Mihkel Sagar, mänedžer Rando Ringmets.

Eesti koondise mängud:

8. aprill kell 15.30 Eesti – Holland

9. aprill kell 18.00 Eesti – Bulgaaria

10. aprill kell 15.30 Taani – Eesti